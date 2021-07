ASSE Mercato : Le nouveau président annonce des signatures

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 17:17

Nouveau président exécutif de l’ ASSE, Jean-François Soucasse a fait une annonce concernant le mercato estival des Stéphanois. Pour l’instant, il ne parle pas d’arrivées de nouvelles recrues, mais de signatures en interne.

ASSE : D'autres prolongations de contrat dans les tuyaux, selon Soucasse

L’ ASSE a prolongé les contrats de plusieurs jeunes joueurs issus de son centre de formation, et satisfaisants la saison dernière. Dans ses propos confiés au quotidien Le Progrès, Jean-François Soucasse a « félicité » Claude Puel pour la prolongation des contrats d’Étienne Green, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera, Saïdou Sow, Marvin Tshibuabua, Yvann Maçon, Abdoulaye Sidibé… « D’autres vont suivre », a-t-il annoncé dans le journal régional. Notons que les Verts n'ont pas encore enregistré de nouveaux renforts depuis l'ouverture du marché des transferts de l'été. La priorité est en ce moment la vente du club mis sur le marché officiellement depuis la mi-avril 2021.

Puel impliqué dans le mercato et la gestion

Jean-François Soucasse (49 ans) a ensuite souligné qu’il collabore parfaitement avec Claude Puel (59 ans) dans le cadre du mercato. « Claude n’est pas simplement entraîneur, il est manager général de l’AS Saint-Étienne, le garant du projet sportif. […] Chaque fois qu’il y a des discussions qui intègrent un élément financier, comme les prolongations de contrat, on en parle », a-t-il rassuré ensuite.

Selon le nouveau président exécutif du club ligérien, nommé le 1er juillet 2021, Claude Puel s’implique également dans la gestion quotidienne du club ligérien. « Quand on passe devant la DNCG, il est à côté de moi et explique sa philosophie. Il connaît nos contraintes budgétaires, les partage et cherche des solutions dans l’intérêt du club », a-t-il indiqué. Pour finir, Jean-François Soucasse a fait la précision suivante sur son choix : « Je suis venu à l’ ASSE, car je crois fermement au projet de Claude Puel ».