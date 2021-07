Tottenham Mercato : Une offre des Spurs pour un crack japonais

Publié par Thomas le 13 juillet 2021 à 11:20

Selon le journaliste et correspondant italien Nicoló Schira, très informé des dernières informations du mercato italien, Tottenham serait passé à l’offensive dans le dossier Takehiro Tomiyasu, défenseur central japonais de 22 ans. Le club aurait formulé une offre à son club de Bologne en Serie A avoisinant les 15 millions d’euros plus bonus. Le nouvel entraîneur des Spurs, Nuno Santo, fait du japonais sa priorité en défense. Si le club londonien s’est longtemps penché sur le dossier Tomiyasu, tout semble s’être accéléré ces derniers jours avec un possible accord très prochainement.

Tottenham : Une offre de 15 millions pour Tomiyasu

Tottenham est sur le point de conclure un accord pour le défenseur de Bologne, Takehiro Tomiyasu, selon la presse transalpine. Les négociations en sont à la phase finale. Selon Nicoló Schira, les Spurs auraient formulé une offre de 15 millions d’euros au jeune de 22 ans. Si le dossier était dans les petits papiers de Nuno Santo, nouvel entraîneur de Tottenham, les négociations se sont accélérées ces dernières heures avec une première offre proposée au club italien. Le défenseur central a lui aussi envie de retrouver les Spurs, reste à convaincre son club Bologne qui attendait une offre convaincante pour sa pépite.

Takehiro Tomiyasu, révélation de Serie A en défense

Le jeune défenseur central japonais s’est révélé ces deux dernières saisons en Serie A en devenant un élément essentiel de son équipe en défense. Auteur d’une saison complète avec 31 rencontres disputées pour deux buts, Takehiro Tomiyasu s’est vu courtiser par beaucoup de cadors européens, mais c’est Tottenham qui s’est toujours montré le plus à même de récupérer la pépite de 22 ans. Il faudra encore un certain temps avant que les fans de Tottenham ne le voient en action, car il est prêt à jouer pour le Japon aux Jeux olympiques, qui débuteront la semaine prochaine.