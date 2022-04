Tottenham Mercato : Les Spurs ciblent un défenseur de Leipzig

Publié par Jules le 12 avril 2022 à 23:56

Tottenham Mercato : Pour se renforcer cet été, les Spurs regardent vers la Bundesliga et viseraient un jeune défenseur du RB Leipzig.

Tottenham Mercato : Un jeune espoir du RB Leipzig dans le viseur des Spurs

Quatrième de Premier League, Tottenham devrait jouer l'Europe la saison prochaine et souhaite se renforcer pour faire bonne figure sur la scène continentale. Dans cette optique, les Spurs veulent renforcer leur défense et cibleraient déjà un joueur très prometteur qui évolue du côté de la Bundesliga, au RB Leipzig. Josko Gvardiol, défenseur croate de 20 ans, a débarqué l'été dernier en provenance du Dinamo Zagreb et s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable en Allemagne.

Arrivé pour un peu moins de 20 millions d'euros à Leipzig, Josko Gvardiol justifie son prix et brille à la Red Bull Arena cette saison. Les belles performances de l'international croate (10 sélections) n'ont pas laissé Tottenham insensible. Les Spurs voudraient faire venir le joueur en Angleterre moins d'un an après son arrivée en Allemagne. Un dossier qui semble compliqué alors que le RB Leipzig risque déjà de perdre Christopher Nkunku, un autre de ses très gros espoirs.

Tottenham Mercato : Le RB Leipzig veut au moins 50 millions d'euros pour Gvardiol

Ces derniers mois, la cote de Josko Gvardiol a explosé sur le marché des transferts, notamment avec la confirmation de son potentiel au haut niveau, en Bundesliga. Estimé aux alentours de 30 millions d'euros, le joueur ne sera pas lâché en dessous des 50 millions d'euros par sa direction. Un dossier qui pourrait donc coûter très cher à Tottenham qui va devoir signer un joli chèque pour recruter le défenseur croate, un an seulement après son arrivée à Leipzig.

D'après les informations fournies par le Daily Express dans ce dossier, Tottenham serait pour l'instant enclin à signer un chèque de 45 millions d'euros. Un prix légèrement en dessous du prix demandé par la maison-mère du groupe Red Bull. Reste à voir si le club allemand sera prêt à négocier pour sa pépite croate très en vue cette saison.