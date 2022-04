Tottenham Mercato : Un attaquant des Spurs parti pour rester

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 15:58

L'actuel 4e de Premier League, Tottenham, réalise une bonne saison et souhaiterait enrôler l'un de ses hommes fort depuis plusieurs semaines.

Tottenham Mercato : Les Spurs veulent recruter un attaquant de la Juve

Très bon ces dernières semaines et doté de la 4e meilleure attaque de Premier League, Tottenham ne veut pas risquer de perdre son ailier offensif la saison prochaine et souhaite conserver ses meilleurs éléments. C'est pourquoi les Spurs souhaitent négocier avec la Juventus pour transformer le prêt de Dejan Kulusevski en transfert définitif cet été. L'attaquant suédois, qui avait du mal à s'imposer à la Juve, renaît durant son prêt en Angleterre et pourrait bien rester à Londres plus longtemps que prévu.

Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives en seulement 10 matches de Premier League, l'international suédois (22 sélections) s'est parfaitement acclimaté à l'Angleterre et semble retrouver les qualités qu'on lui devinait déjà à Parme. Le joueur est loin d'être étranger aux bons résultats de Tottenham durant la seconde partie de saison et pourrait être transféré définitivement dans les prochains mois. En plus de l'intérêt que porte Antonio Conte à Seko Fofana, du RC Lens, c'est donc un autre dossier qui pourrait animer le mercato londonien.

La Juventus n'est pas contre un départ de Kulusevski

D'après les informations du Times, l'issue de ce dossier ne ferait pas trop de doute. En effet, le média révèle que le prêt du Suédois contient une option d'achat. La Juventus, qui souhaite assainir ses finances, serait donc ravie de récupérer les 35 millions d'euros investis sur le joueur, qui n'est jamais parvenu à s'imposer avec le club turinois.

Cette clause libératoire s'élèverait à 30 millions d'euros pour Tottenham, légèrement en dessous du prix qu'avait lâché la Juventus pour l'arracher à l'Atalanta en 2020, mais qui s'accompagne des 10 millions d'euros que vont débourser les Spurs dans le cadre du prêt payant du joueur. Une bonne opération pour toutes les parties qui devraient réussir à s'entendre sans trop de problèmes pour boucler l'opération au plus vite.