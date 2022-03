Tottenham Mercato : Le remplaçant de Harry Kane trouvé à Benfica

Publié par Jules le 31 mars 2022 à 16:31

Alors que plusieurs clubs pistent Harry Kane pour un transfert cet été, Tottenham aurait déjà trouvé son remplaçant à Benfica.

Tottenham Mercato : Harry Kane a toujours la cote

Alors que les deux Manchester n'auraient pas lâché l'idée de recruter Harry Kane cet été, Tottenham pourrait bien avoir trouvé son remplaçant. D'après le Daily Mail, le club londonien aurait en effet déclaré son intérêt pour Darwin Nunez, qui évolue du côté du Benfica Lisbonne. En cas de départ de son attaquant vedette, les Spurs seraient bien décidés à foncer sur l'attaquant uruguayen cet été.

Formé au club, le capitaine de la sélection anglaise (69 sélections) attire toujours autant lors des différentes fenêtres de transfert. Si beaucoup de clubs se positionnent chaque année pour l'avant-centre de Tottenham, c'est aujourd'hui Man City et Man United qui seraient les plus motivés à l'idée de faire venir le buteur anglais dans le nord du pays. Estimé à 100 millions d'euros, un tel transfert pourrait permettre aux Spurs de recruter un attaquant de classe mondiale.

Le Benfica attend une belle somme pour son attaquant

Le Benfica n'a pas l'intention de brader son attaquant de 22 ans cet été. D'après le média portugais O Jogo, le club lisboète demanderait plus de 80 millions d'euros pour accepter de laisser partir l'international uruguayen (8 sélections) cet été. Et tandis que le joueur possède une belle cote sur le marché des transferts, le Benfica veut en profiter et imposer ce montant astronomique à Tottenham.

Reste donc à voir si le club londonien acceptera de payer l'énorme prix réclamé par le Benfica pour le remplaçant d'Harry Kane. Un transfert du buteur anglais devrait permettre aux Spurs de réinvestir une partie de la somme recueillie dans l'opération pour acheter son successeur, que ce soit Darwin Nunez ou un autre. Néanmoins, le départ d'Harry Kane est loin d'être acté, étant donné que le joueur possède un contrat jusqu'en 2024 dans la capitale anglaise. De plus, l'issue de ces différents dossiers sont fortement liés à la potentielle arrivée d'un nouvel entraîneur à Tottenham.