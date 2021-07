PSG Mercato : Une star débarque à la Factory, signature imminente

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2021 à 17:00

Après avoir signé les gros coups Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG s’apprête encore à officialiser la signature d’un autre grand nom du football mondial. L’annonce est même imminente.

Gianluigi Donnarumma est arrivé au siège du PSG

Annoncé au Paris Saint-Germain avant même la signature de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, Gianluigi Donnarumma va finalement devenir un nouvel élément de l’équipe de Mauricio Pochettino. En fin de contrat à l’AC Milan, le gardien de but de 22 ans n’a pas trouvé d’accord pour parapher un nouveau bail. Fraîchement élu meilleur joueur de l’Euro 2020 qu’il a remporté avec l’Italie, il est arrivé à Paris pour régler la dernière étape de son transfert gratuit chez les Rouges et Bleus. Après avoir passé sa visite médicale à Rome, le jeune portier va signer un contrat de cinq en faveur du PSG, soit jusqu’en juin 2026.

Mercato PSG : Donnarumma fait ses adieux à l’AC Milan

Après Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma va devenir la quatrième recrue officielle du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival. Pur produit du centre de formation de l’AC Milan, le dernier rempart de la Squadra Azzura quitte donc les Rossoneri avec beaucoup d’émotions. Avant de débarquer dans la capitale française pour signer son contrat avec le Paris SG, le natif de Castellammare di Stabia a tenu à adresser un message aux supporters du club lombard.

« Certains choix sont difficiles, mais ils font partie de l’évolution d’un homme. Je suis arrivé à l’AC Milan alors que je n’étais qu’un enfant, portant durant huit ans ce maillot avec fierté. Nous nous sommes battus, nous avons souffert, gagné, pleuré, nous nous sommes réjouis, avec mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous ceux qui ont fait partie du club, à savoir nos fans, qui font partie intégrante de ce qui est une famille depuis de nombreuses années. Avec le maillot rossonero, j’ai également franchi des étapes personnelles importantes, comme faire mes débuts à 16 ans en Serie A

Maintenant, le moment est venu de vous dire au revoir. Cela n’a pas été un choix facile, en effet, et certainement un seul message ne suffit pas pour l’expliquer, ou peut-être ne peut-il même pas être expliqué, car les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits avec des mots (...) Je souhaite à Milan tous les succès possibles et je le fais avec mon cœur, pour l’affection qui me lie à ces couleurs, un sentiment que la distance et le temps ne peuvent effacer », a écrit le futur concurrent de Keylor Navas sur son compte Twitter.