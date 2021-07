OL Mercato : Atlético, changement de cap pour Moussa Dembélé

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 23:50

Changement de cap pour Moussa Dembélé annoncé sur le départ de l’ OL ? Oui ! Selon les informations de L’Équipe, il n’est plus enclin à partir pour partir.

OL : Moussa Dembélé convaincu par Aulas de rester

Revenu de son prêt à l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé prépare en ce moment la nouvelle saison avec l’ OL. Cependant, il avait fortement envie de repartir vu le traitement que Rudi Garcia lui a infligé la saison dernière. La rumeur du mercato estival l’annonçait sur le départ en cas d’offre. Un retour chez les Colchoneros était même évoqué. L’attaquant aurait finalement décidé de rester à l’Olympique Lyonnais où son contrat est valide jusqu'à fin juin 2023.

Le quotidien sportif croit savoir que Jean-Michel Aulas l’a convaincu de rester, pour prendre la place de leader après le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. « Revenu à Lyon avec l'idée de s'en aller, le buteur Moussa Dembélé, qui a eu une discussion avec Jean-Michel Aulas en fin de semaine passée, n'écarte plus l'hypothèse de rester », a fait savoir le journal. À noter que l'option d'achat assortie au prêt du N°9 de Lyon à Madrid était fixée à 33,5 M€, alors que sa valeur marchande est estimée à 20 M€.

Peter Bosz d'accord pour réhabiliter Dembélé

Outre la discussion entre l’avant-centre de 25 ans et le président de l’ OL, le nouvel entraîneur Peter Bosz serait disposé à positionner Moussa Dembélé en pointe de son attaque si l’on en croit la source. « Cette discussion lui a fait du bien, comme celle qu'il a eue avec Bosz. Ce dernier lui a expliqué que son style offensif devrait amener l'équipe à se procurer pas mal d'occasions et ainsi par ricochet permettre à Dembélé d'être mis en valeur », a appris le média. Le natif de Pontoise a donc été « rassuré par ces mots et il n'est plus question de s'en aller à tout prix », d’après L’Équipe.