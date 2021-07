OL Mercato : Peter Bosz rêve de Ziyech, Aulas le réveille

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 21:18

Le nom Hakim Ziyech circule à l’ OL ces derniers jours. Le nouvel entraîneur des Gones rêve de l’ailier en manque de temps de jeu à Chelsea. Jean-Michel Aulas va-t-il accéder à sa demande ? Le journaliste Christian Lanier, spécialiste du club rhodanien, a répondu à la question.

OL : Aulas n'investira pas dans la venue d' Hakim Ziyech

Nouvel entraîneur de l’ OL, Peter Bosz pousse pour faire venir Hakim Ziyech dans son équipe. Le technicien néerlandais a eu le polyvalent joueur offensif de Chelsea sous ses ordres à l’Ajax Amsterdam la saison 2016-2017. Il aimerait mettre à profit sa relation avec l'international marocain (39 sélections) pour le convaincre de venir se relancer à l’Olympique Lyonnais. Chelsea sera-t-il disposé à lâcher sa recrue qui lui a fait dépenser 40 M€ l’été 2020 ? L'idée de rejoindre Bosz à l' OL (privé de Ligue des Champions) va-t-elle emballer Hakim Ziyech ? Christian Lanier ne répond pas directement à ces deux questions, mais il assure que Jean-Michel Aulas ne suivra pas Peter Bosz dans son rêve. Il évoque une transaction impossible !

« Hakim Ziyech, c’est 500 000 euros par mois, tout est dit. Même Memphis ne touchait pas cette somme […] Oui, il est très bon, mais la transaction paraît impossible », a confié le journaliste du quotidien Le Progrès, lors d’un chat avec les lecteurs du journal. « Le président n’est pas dans cette optique de faire des grosses dépenses comme avant. La barre est trop haute pour des raisons financières », a-t-il expliqué ensuite.

Ziyech, titulaire seulement 15 fois en Premier League

Hakim Ziyech (28 ans) a été révélé à l'Ajax Amsterdam en Eredivisie. Il a tout de suite attiré le regard de grands clubs, dont Chelsea, grâce à ses prestations abouties et ses performances en Ligue des champions. Sous le maillot des Lanciers (2016-2020), le Marocain natif de Dronten (Pays-Bas) a marqué 49 buts et délivré 81 passes décisives. La saison dernière, il a disputé 39 matchs, dont 23 en Premier League, 10 en UEFA Champions League et 6 en FA Cup. Titulaire seulement 15 fois en championnat, l'ex-protégé de l'entraîneur de l' OL a marqué 6 buts et offert 4 passes décisives.