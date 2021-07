OL Mercato : Flamengo, Juninho fixe la condition pour Mendes

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2021 à 12:35

Courtisé par Flamengo, Thiago Mendes veut retourner dans son pays natal. Juninho, directeur sportif de l' OL, est d’accord pour le laisser partir, mais il aurait posé une condition obligatoire dans les négociations pour le transfert du milieu défensif.

OL : Juninho exige une option d'achat obligatoire pour Thiago Mendes

Flamengo ne lâche pas Thiago Mendes ! Le club carioca veut le milieu de terrain de l’ OL pour remplacer Gerson transféré à l’OM pour 20 M€. Il a ainsi fait une demande de prêt à l’Olympique Lyonnais pour le Brésilien, selon les informations de Globoesporte. En retour, le Mengão a reçu une réponse cash de Juninho. La source croit savoir qu’il a fixé la condition première pour le retour de son compatriote au Brésil. Le directeur sportif de l’ OL a informé la direction de Flamengo que Thiago Mendes pourra partir à condition que l’offre soit un prêt avec une option d’achat obligatoire, d’après la source.

Thiago Mendes veut quitter l’ OL après seulement deux saisons. Il est pourtant sous contrat jusqu’en juin 2024, soit pour trois ans encore. Juninho a confirmé qu’il a été informé par le milieu de terrain sur son envie de retourner au Brésil. Arrivé à Lyon à l’été 2019 en provenance du LOSC, le joueur de 29 ans a coûté 22 M€ hors bonus à Jean-Michel Aulas.

Thiago Mendes fuit-il la concurrence ?

Ses statistiques sous le maillot des Gones sont de 72 matchs disputés, 9 passes décisives délivrées et aucun but marqué, toutes compétitions confondues. La saison dernière, il a fait 32 apparitions en Ligue 1, mais il avait été titulaire que 23 fois. En effet, Thiago Mendes fait face à la forte concurrence dans l’entrejeu de l’ OL. Celle de ses compatriotes Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, mais aussi de deux purs produits lyonnais : Houssem Aouar et Maxence Caqueret.