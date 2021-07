PSG Mercato : Surprise, Kimpembe en route pour le Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2021 à 13:02

Presnel Kimpembe va-t-il claquer la porte au nez du PSG d’ici la fin du mercato estival ? En tout cas, le Real Madrid se tient déjà prêt pour tenter de récupérer le défenseur central parisien.

Presnel Kimpembe agacé par l’arrivée de Sergio Ramos

D’après le quotidien Le Parisien, l'arrivée de Sergio Ramos dans l’équipe de Mauricio Pochettino n’est pas du goût de tout le monde au sein du vestiaire parisien. Le média francilien explique notamment que certains joueurs comme Presnel Kimpembe, qui évolue au même poste que l’ancien capitaine du Real Madrid, n'ont pas été ravis par cette signature et doutent même de la politique de recrutement de Leonardo cet été. Pur produit du centre de formation du club, Kimpembe n’est pas enchanté par ce renfort colossal et l’a d’ailleurs récemment montré sur les réseaux sociaux en supprimant toutes les photos de lui en maillot rouge et bleu de son compte Instagram.

Sauf si l’entraîneur parisien décide d’opter pour une défense à trois, Pochettino va devoir mettre sur le banc un joueur entre Marquinhos, Ramos et Kimpembe. L’international français de 25 ans n’est pas dupe et semble conscient que dans cette configuration, c’est lui qui devrait cirer le banc des remplaçants surtout lors des joutes européennes. Un scénario qui ne semble pas faire les affaires du titi selon la presse espagnole.

Presnel Kimpembe associé à David Alaba au Real Madrid ?

« Je suis ravi. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG (…) Personne n’est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c’est à moi d’aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l’entraîneur. » Arrivé à Paris pour les deux prochaines saisons, Sergio Ramos n’est pas venu pour faire du tourisme dans la belle capitale française.

L’international espagnol a tenu à le faire comprendre à ses futurs concurrents au sein de l’effectif parisien. Mais d’après les révélations de Don Balon, cette guerre des nerfs pourrait finalement ne pas avoir lieu au Paris Saint-Germain. Selon le journal madrilène, Presnel Kimpembe fait partie des plans du nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Avec le départ de Sergio Ramos et celui à venir probablement de Raphaël Varane, le successeur de Zinédine Zidane aimerait recruter le champion du monde 2018 pour l’associer à David Alaba. Reste toutefois à savoir si le PSG et son titi ont vraiment envie de se séparer alors que leur commune collaboration court encore jusqu’en 2024.