FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré savoure une bonne nouvelle

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2021 à 21:15

Profitant de la victoire du FC Nantes sur l’EA Guingamp (1-0) en match amical, Antoine Kombouaré a fait un nouveau point sur le mercato estival du club de la Cité des Ducs. Il se réjouit de la levée de l'interdiction de recruter.

FC Nantes : Kombouaré, « on verra pour les arrivées en fonction des départs »

Le FC Nantes a recruté deux nouveaux joueurs pour l’instant et compte poursuivre son mercato après le début du championnat prévu le 8 août 2021. Interrogé au sujet des transferts de l’été, Antoine Kombouaré a fait savoir que les Canaris doivent d’abord acter des départs pour faire la place à de nouveaux joueurs. « Pour l’instant, on est bien, on a un effectif capable de démarrer la saison, après on verra quelles peuvent être les arrivées en fonction des départs », a-t-il rassuré dans L’Équipe.

Lors de sa première audition devant la DNCG, le FCN avait été interdit de recruter à titre onéreux et l’encadrement de sa masse salariale lui avait été imposé. Une sanction finalement levée par la Commission de contrôle des clubs professionnels. De quoi réjouir Antoine Kombouaré. « C’est une très bonne nouvelle, car sinon, les contrats de Wylan Cyprien (prêté par Parme), de Rémy Descamps (transféré du RSC Charleroi) et de Roli Pereira De Sa (contrat prolongé) n’auraient pas été validés », a souligné l’entraîneur du FC Nantes.

Après Louza et Evangelista, Kolo Muani pourrait suivre

Concernant les départs, il y en a officiellement trois chez les Canaris. Imran Louza a été transféré à Watford FC en Premier League contre un montant de 10 M€ et Lucas Evangelista est resté définitivement au Red Bull Bragantino (Brésil) contre une indemnité de transfert de 1,6 M€. Quant au jeune attaquant Guede Noah Nadje (17 ans), il a rejoint Valenciennes FC en Ligue 2, librement. À noter que Randal Kolo Muani (avant-centre) et Ludovic Blas (milieu offensif) pourraient suivre. Le premier est la priorité de l’Eintracht Francfort et le deuxième est courtisé par le RB Leipzig en Bundesliga.