FC Nantes Mercato : Après Louza, une autre grosse vente en vue

Publié par ALEXIS le 19 juin 2021 à 06:00

Le FC Nantes a déjà acté un transfert lors de ce mercato estival. Imran Louza a été vendu à Watford FC en Premier League. Le transfert d’un autre joueur décisif des Canaris la saison dernière est dans les tuyaux.

FC Nantes : 13 M€ misé par Leipzig sur Ludovic Blas ?

Après le transfert d’Imran Louza à Watford FC promu dans l’élite anglaise à l’issue de la saison écoulée, le FC Nantes est sur un autre gros coup. Ludovic Blas, le meilleur joueur des Canaris, lors de l’exercice dernier est convoité par le RB Leipzig. L’intérêt du club allemand est très sérieux d’après le compte Twitter MSV Foot. La source croit savoir qu’une rencontre décisive entre la direction du FCN et celle du RasenBallsport est prévue dans les prochains jours, afin de définir les contours du potentiel transfert du milieu offensif nantais. Le club de Bundesliga serait prêt à mettre 13 M€ sur la table, afin de s’attacher les services de Ludovic Blas. Un montant au-dessus de l’indemnité versée par Watford FC au FC Nantes pour Imran Louza et estimée à 10 M€.

L'attaquant acheté à 8 M€ à l'EA Guingamp

Avec 11 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 38 matchs de Ligue 1 disputés, Ludovic Blas a été le meilleur buteur des Canaris la saison dernière. Le natif de Colombes (dans les Hauts-de-Seine) avait été recruté à l’EA Guingamp en septembre 2019, contre un chèque de 8 M€. En deux saisons sous le maillot des Jaune et Vert, il a fait 67 apparitions, toutes compétitions confondues, pour 18 buts inscrits et 6 passes décisives offertes. Le joueur de 23 ans est sous contrat au FC Nantes jusqu'en juin 2024 et sa cote est évaluée à 13 M€.