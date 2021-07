RC Lens Mercato : Un international autrichien proche du RCL

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 23:15

Selon la presse allemande, l’actuel défenseur central du FC Augsburg en Bundesliga, Kevin Danso, serait sur le point de s’engager avec le RC Lens la saison prochaine. Selon le journaliste allemand Max Bielefeld, très au courant des infos mercato liées à la Bundesliga, ce serait le joueur autrichien lui-même qui aurait fait la demande de partir d’Augsburg pour être transféré chez les Sangs et Ors. Le joueur et son club sont tombés d’accord pour un transfert sec. Pour rappel, le défenseur de 22 ans est sous contrat jusqu’en 2023. Signe d’un départ très proche de Kevin Danso à Lens, le joueur aurait été expulsé du camp d’entraînement aujourd’hui et ne devrait donc plus retourner à Augsburg.

RC Lens : Le club en passe de recruter Kevin Danso

Si l’international autrichien Kevin Danso était sous contrat avec le club allemand d’Augsburg jusqu'en 2023, il ne devrait pas s’éterniser en Bundesliga, notamment après avoir été viré du centre d’entraînement du club allemand. Le défenseur central revient d’un prêt à Düsseldorf en deuxième division allemande. Selon le correspondant Max Bielefeld de la chaîne Sky Sport Allemagne, le RC Lens devrait boucler très prochainement l’arrivée de Kevin Danso, désireux de rejoindre la Ligue 1. L’international autrichien avait notifié les dirigeants du FC Augsburg qu’il ne comptait pas rester au club. Les Sangs et Ors s’apprêtent à formuler une offre dans les prochaines heures.

Un jeune défenseur déjà international avec l’Autriche

Kevin Danso est issu du centre de formation du FC Augsburg avec qui il fait ses premiers pas dans l’élite en 2017, à 18 ans. Le défenseur central de 22 ans avait été prêté en 2019 à Southampton en Premier League où il avait disputé 10 rencontres. Titularisé à 6 reprises avec l’Autriche, Danso se démarque par son physique imposant (1m90) et son style rugueux en défense. En signant au RC Lens, il comblerait le départ de Loïc Badé parti récemment au Stade Rennais.