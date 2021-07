PSG Mercato : Un bras de fer à 20M€ dans les tuyaux au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2021 à 18:45

Après avoir frappé très fort avec quatre renforts de classe mondiale, le PSG doit désormais dégraisser et réduire sa masse salariale. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour Leonardo, le directeur sportif du club parisien.

Arsenal sur les traces d’un défenseur du PSG

Présent à la Factory, mercredi, pour la signature de Gianluigi Donnarumma, Leonardo a été interrogé par nos confrères de Canal Supporters sur la suite du mercato estival du Paris Saint-Germain. Et le directeur sportif des Rouges et Bleus s’est voulu clair sur le sujet : le PSG va poursuivre le renforcement de son équipe selon les opportunités du marché. « Content du recrutement ? Je suis toujours content. S’il y aura encore du mouvement ? On va voir… », a lancé le dirigeant brésilien.

Après les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain espère donc se séparer de plusieurs éléments pour dégager des liquidités afin de poursuivre son recrutement. Après Mitchel Bakker transféré au Bayer Leverkusen pour 7 millions d’euros, et en attendant Layvin Kurzawa annoncé à Galatasaray, le club de la capitale aimerait également trouver une porte de sortie à Thilo Kehrer. Arrivé en 2018 en provenance de Schalke 04 contre un chèque de 37 millions d’euros, le défenseur allemand peine à s’imposer au sein de l’équipe parisienne.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, le joueur de 24 ans devrait donc quitter le Paris SG cet été. Cela tombe puisque les Gunners d’Arsenal sont intéressés et sont déjà venus aux renseignements pour l’international allemand, selon Metro. Mais Thilo Kehrer ne semble pas être sur la même longueur d’onde que son directeur sportif concernant son avenir.

Mercato PSG : Thilo Kehrer plombe les plans de Leonardo

D’après le média britannique, le club de Premier League a inscrit le nom du protégé de Mauricio Pochettino en plan B si la piste menant à Ben White de Brighton n’aboutit pas. Pour laisser filer le compatriote de Julian Draxler, le vice-champion de France réclame 20 millions d'euros. Seulement, le média spécialisé Parisfans assure que Thilo Kehrer n'a aucune intention de quitter les Rouges et Bleus cet été. Leonardo est donc prévenu.