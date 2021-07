PSG Mercato : Le Paris SG officialise une signature symbolique !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2021 à 21:45

Le PSG est insaisissable dans toutes ses sections. Autant les hommes que les filles, le club de la capitale se renforce considérablement comme l’avait annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier.

Kheira Hamraoui officiellement de retour au PSG

À l’image de Leonardo et l’équipe masculine, les féminines du Paris Saint-Germain et leur nouveau directeur sportif Ulrich Ramé ne s’arrêtent plus. En effet, après l’officialisation de l’enregistrement des signatures de la Lyonnaise Sakina Karchaoui (25 ans), la Montpelliéraine Élisa De Almeida (23 ans), la Bordelaise Estelle Cascarino (24 ans) et la Suédoise Amanda Ilestedt (28 ans), la section féminine des Rouges et Bleus vient d’enregistrer sa cinquième recrue de l’été.

Ce jeudi, le PSG a annoncé le retour de Kheira Hamraoui. La milieu de terrain internationale française a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. Hamraoui avait rejoint le PSG en 2012 avant de quitter le club en 2016 pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Après l’officialisation de son retour, l’ancienne joueuse du FC Barcelone a manifesté sa joie sur les réseaux sociaux.

« PRÊTE À RUGIR DANS LA CAPITALE RE BONJOUR PARIS. C’est avec une immense fierté que je vous annonce mon retour en France, dans le club du PARIS SG ! Aujourd’hui j’ouvre une nouvelle page de ma carrière avec cette belle aventure », a-t-elle écrit sir son compte Twitter.

Le communiqué du PSG pour Kheira Hamraoui !

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Kheira Hamraoui. La milieu de terrain s’est engagée jusqu’au 30 juin 2023 avec les Rouge et Bleu. Formée au Pôle France Féminin de football (ex-CNFE Clairefontaine), Kheira Hamraoui débute en première division au FCF Hénin-Beaumont, en 2007. Au terme de sa première saison, elle signe à Saint-Étienne, où elle évolue quatre saisons, puis rejoint le Paris Saint-Germain, à l’été 2012.

Avec les Rouge & Bleu, la Nordiste inscrit 16 buts en 92 rencontres, toutes compétitions confondues. En 2016, elle quitte le club de la capitale pour l’Olympique Lyonnais avant de découvrir l’Espagne sous le maillot du FC Barcelone. Joueuse d’expérience, l’internationale revient à Paris après trois saisons en Catalogne, au cours desquelles elle a remporté deux Championnats d'Espagne (2020, 2021), deux Coupes d'Espagne (2020, 2021) et une Ligue des champions (2021).

En équipe de France, Kheira Hamraoui connait sa première sélection le 20 octobre 2012, face à l’Angleterre, en match amical. Elle compte désormais 36 sélections et 3 buts avec les Bleues. Le Club se félicite du retour de Kheira et lui souhaite beaucoup de réussite au Paris Saint-Germain."