PSG : Une excellente nouvelle tombe pour un cadre du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2022 à 13:25

De retour à la compétition avec le PSG, la milieu de terrain Kheira Hamraoui va également retrouver sa place chez les Bleues de Corinne Diacre.

Six joueuses du PSG convoquées avec l’Equipe de France

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Kheira Hamraoui a signé son retour en équipe de France. Absente depuis avril 2019, la joueuse du Paris Saint-Germain a été rappelée ce mardi par la sélectionneuse Corinne Diacre pour disputer le Tournoi de France, dernière grande répétition avant l'Euro 2022.

La milieu de terrain de 32 ans, agressée à la barre de fer en novembre dernier et aux coeurs d'une vive polémique, retrouve ainsi les Blues pour les prochains matchs de l'équipe de France face à la Finlande, au Brésil et aux Pays-Bas. Outre l’ancienne joueuse de l’OL, cinq autres protégées de Didier Ollé-Nicolle figurent sur la liste des 25 convoquées de Diacre. Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Corinne Diacre s’explique pour Kheira Hamraoui

Présente en conférence de presse ce mardi, Corinne Diacre a expliqué sa décision de rappelerKheira Hamraoui, trois ans après sa dernière convocation chez les Blues. Et la technicienne tricolore n’a pas mâché ses mots pour défendre la numéro 14 des Rouge et Bleu.

« J’avais décidé d'appeler Kheira en octobre. Je n'avais pas pu l'avoir, car elle s'était blessée en Championnat. En novembre, ce n'était pas possible non plus, par rapport à l'histoire que l'on connaît. Mais ses performances de ces derniers temps me poussent à la voir en équipe nationale. C'était l'occasion de la voir. Les joueuses qui composent le groupe de l'équipe de France sont professionnelles », a expliqué l’ancienne joueuse.

Puis d’ajouter : « l’intérêt supérieur, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale. Kheira est performante, l'histoire qui est sortie c'est du domaine privé. Un, ça ne me regarde pas et deux, ça ne regarde personne donc à partir de là il faudra faire preuve de beaucoup d'humanité, car il ne faut pas oublier que Kheira est une victime dans l'histoire, on oublie un peu d'en parler ces derniers temps. Mais il faudra que l'équipe soit performante et fasse preuve de cohésion. »