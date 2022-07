PSG Mercato : Une grosse stupeur tombe pour le milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2022 à 21:44

PSG Mercato : Si l’information venait à se concrétiser, ce serait assurément un tournant décisif dans le mercato du Paris SG. Ça chauffe chez les féminines.

PSG Mercato : Aminata Diallo ne sera pas prolongée !

Les répercussions de l'affaire Kheira Hamraoui enflamment en ce moment la rentrée de la section féminine du Paris-Saint-Germain. En effet, le quotidien L’Équipe révèle ce jeudi que la direction du club de la capitale a signifié à Aminata Diallo que son contrat, qui a expiré depuis le 30 juin dernier, ne sera pas renouvelé. La milieu de terrain formée à l’Olympique Lyonnais va donc devoir faire ses valises et se trouver un nouveau club pour la nouvelle saison qui s’approche à grands pas. Une nouvelle confirmée par RMC Sport.

« Une décision qui crée une forme d’incompréhension en interne », indique le journal sportif. D’autant que « ce choix a surpris en interne et a provoqué, ces dernières heures, des réactions assez vives parmi ses coéquipières […] Le PSG s’engageant oralement auprès de plusieurs joueuses, dont Marie-Antoinette Katoto, qu’il étirerait le bail d’Aminata Diallo », ajoute le média francilien.

De son côté, le futur coach des Parisiennes, Gérard Prêcheur, était lui favorable à une prolongation de la milieu de terrain de 27 ans. Contacté par L’Équipe, le Paris SG a expliqué que ce choix est « le fruit d’une réflexion sportive. » Toujours selon la même source, les décideurs parisiens sont également décidés à se séparer de Kheira Hamraoui.

PSG Mercato : Départ en vue pour Kheira Hamraoui ?

Initialement convoquée pour la reprise de l’entraînement de l’équipe féminine à Bougival, dans les Yvelines, Kheira Hamraoui a été finalement écartée par la direction du Paris Saint-Germain. D’après les renseignements fournis par le journal Le Parisien, le nom de l’ancienne milieu de terrain du FC Barcelone aurait été finalement retiré de la liste des joueuses convoquées. Elle n’était donc pas présente parmi ses coéquipières ce mercredi à 14h30.

Pour rappel, Hamraoui avait déjà été écartée du groupe dans la dernière ligne droite de la saison dernière après une sérieuse altercation avec Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Sandy Baltimore lors d’un entraînement. Le quotidien régional assure que le PSG ne compte plus sur l’ancienne milieu de l’OL. Des portes de sortie sont d’ailleurs étudiées, mais la principale concernée, encore sous contrat pour un an, n’a aucune envie de s’en aller cet été.

« Le club a mis des mesures en place pour me protéger et m’aider. Je suis sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 et je me tiens à la disposition du club pour la saison prochaine, comme toutes les joueuses sous contrat », avait-elle indiqué dans une interview accordée à L’Équipe.