PSG Mercato : Une décision officielle tombe pour une star au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 07:15





PSG Mercato : Alors que le marché des transferts a refermé ses portes, le Paris SG a annoncé une décision pour l’une de ses stars au milieu de terrain.

PSG Mercato : Kheira Hamraoui désormais fixée sur son sort

Indésirable depuis son agression à la barre de fer, Kheira Hamraoui ne compte pas pour autant quitter le Paris Saint-Germain alors que son contrat expire le 30 juin prochain. Pour la contraindre à revoir ses plans et envisager un départ, le club de la capitale a arrêté une décision radicale pour la joueuse de 32 ans. En effet, la directrice sportive adjointe du Paris SG féminin Sabrina Delanoy a annoncé la mise à l'écart de l'internationale française.

« Honnêtement, c'est une question qu'on me pose souvent. Aujourd'hui, même si Kheira est une joueuse du PSG, on a pris une décision qui n'est pas simple pour elle, qui n'est pas simple pour nous, Kheira Hamraoui ne fait pas partie du projet sportif du Paris Saint Germain et ça restera comme ça toute la saison », a déclaré la dirigeante parisienne pour Canal+Foot. Une position également partagée par le nouvel entraîneur des Parisiennes.

PSG Mercato : Gérard Prêcheur ne veut pas de Kheira Hamraoui

Nommé sur le banc des féminines du Paris Saint-Germain cet été, Gérard Prêcheur a ouvertement assuré au micro du quotidien L’Équipe qu’il ne compte pas sur Kheira Hamraoui, qui n’entre pas dans ses plans de jeu.

« Kheira Hamraoui ? Je me suis exprimé auprès de la direction sportive sur la situation de Kheira. J’ai simplement dit qu’elle n’avait pas le profil par rapport à mes orientations et mon projet de jeu, sans tenir compte de ce qu’il s’était passé », a confié le technicien français. Arrivée en provenance du FC Barcelone en juillet 2018, Kheira Hamraoui n'a plus d'avenir au Paris Saint-Germain.

Elle sait donc ce qui l’attend dans les semaines à venir.