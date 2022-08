PSG Mercato : Une star du Paris SG se retire du football à 27 ans !

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 13:15





PSG Mercato : C'est un coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur la section féminine du Paris SG. Une figure du club a décidé de prendre sa retraite.

PSG Mercato : Aminata Diallo met un terme à sa carrière

C’est la bombe de la semaine chez les féminines du Paris Saint-Germain. Au club depuis 2016, où elle avait été recrutée de Guingamp, la milieu de terrain française Aminata Diallo a décidé de prendre sa retraite de footballeuse. Enlisée, bien malgré elle, dans des affaires extra sportives qui avaient secoué l’équipe de Didier Ollé-Nicolle la saison passée, la footballeuse a souhaité tirer un trait sur sa carrière professionnelle.

" Aminata Diallo aurait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle. Magnifique carrière de joueuse et j’espère une plus belle reconversion à venir ", a tweeté Yacine Abeka, dans la nuit de mardi à mercredi. Une information à laquelle n’a pas manqué de réagir le journaliste et écrivain Romain Molina, qui avait longuement couvert le feuilleton entre la joueuse et Kheira Hamraoui. " Elle mérite le meilleur. C'est une honte ce qui s'est passé. Espérons qu'elle obtienne justice un jour vu comment son nom a été sali pour rien... "

PSG : Aminata Diallo victime de l’affaire Kheira Hamraoui

Internationale française (7 sélections, 1 but), Aminata Diallo faisait figure de future leader de l’entrejeu parisien la saison passée. Alors que tout semblait sourire à l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais, cette dernière s’est subitement vue inculpée à son insu dans l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui. Pour rappel, en novembre 2021, la milieu de terrain de 32 ans avait été frappée à coups de barres de fer par plusieurs individus après un diner organisé par le Paris Saint-Germain devant Aminata Diallo. La joueuse avait alors été placée en garde à vue et érigée comme suspecte numéro 1 dans l’affaire. Finalement relaxée et totalement innocentée, Aminata Diallo avait grandement souffert de ces accusations, lui coûtant notamment sa place dans l’effectif du PSG mais aussi sa réputation.

Désormais, la footballeuse aspire à se consacrer à de nouveaux projets hors des terrains. Grandement affectée par l'affaire et les propos à son encontre, Aminata Diallo souhaite couper pour de bon son rapport au ballon rond. En parallèle, le Paris SG, qui a depuis changé son organigramme, compte se séparer de Kheira Hamraoui, qui ne rentre plus dans les plans de son nouveau coach Gérard Prêcheur.