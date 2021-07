Man United Mercato : Après Varane un autre défenseur de Liga pisté

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 20:50

Manchester United proche d’enregistrer l’arrivée de Raphaël Varane dans ses rangs, chercherait à récupérer un autre défenseur du championnat espagnol, cette fois chez le rival l’Atlético Madrid. Selon le quotidien sportif espagnol AS, les dirigeants des Red Devils souhaiteraient faire signer le latéral droit Kieran Trippier, en même temps que Varane, dans une offre de 79,5 millions d’euros pour les deux joueurs.

Les Red Devils préparent une offre pour Varane et Trippier

En plus des 85 millions d’euros déboursés pour le transfert de Jadon Sancho, Manchester United ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants mancuniens s’apprêtent à casser la banque, dans l’optique de renforcer sa ligne défensive. Varane et Trippier sont les deux objectifs du club anglais cet été. Si le transfert de Raphaël Varane semble très proche du côté de Man United, le club compte enrôler en même temps le latéral droit des colchoneros, en fin de contrat dans un an comme le défenseur français.

Objectif du technicien norvégien Ole Gunnar Solskjaer, acquérir les deux joueurs contre une enveloppe de 79,5 millions d’euros que Manchester United a à sa disposition. Pour rappel, Raphaël Varane n’a pas voulu prolonger son contrat au Real Madrid, il est proche de s’engager à Man United, qui remue ciel et terre depuis des semaines pour le faire signer. Le transfert du français tournerait autour des 58 millions d’euros.

Ancien défenseur de Tottenham, Kieran Trippier avait été recruté en Liga à l’Atlético Madrid pour trois saisons, où il a depuis disputé 67 rencontres. Convaincant défensivement, le joueur anglais est dans le viseur des dirigeants mancuniens pour la saison prochaine. Selon la presse anglaise, Solskjaer prévoirait de modifier la disposition de son équipe, notamment en jouant avec trois défenseurs centraux, un système que Trippier affectionne particulièrement (système utilisé par Southgate lors de l’Euro). Comme évoqué ce jour, les Red Devils ont aussi pour objectif d’attirer le défenseur central argentin Cristian Romero, élu meilleur défenseur de Serie A.