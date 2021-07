ASSE Mercato : Annonce inquiétante de Puel sur les transferts

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 21:20

L’ ASSE attend toujours sa première recrue estivale, mais l’annonce faite par Claude Puel n’est pas du tout rassurante. Il a presque douché le mercato estival des Verts. Et c'est inquiétant !

Puel l'avoue, l' ASSE n'a pas les moyens pour recruter

Sans moyens financiers conséquents pour recruter de nouveaux joueurs, l’ ASSE fait du surplace. Il n’y a toujours aucune arrivée dans le Forez, à part les joueurs prêtés de retour, dont Assane Diousse, Jean-Philippe Krasso ou encore Sergi Palencia. L’AS Saint-Étienne s’est même fait doubler sur certains dossiers, notamment Renaud Ripart (ES Troyes AC), Andreaw Gravillon (Stade ce Reims) et Boulaye Dia (Villarreal). Sans se voiler la face, Claude Puel avoue que les Stéphanois n’ont pas les moyens de recruter comme il le souhaite, cet été.

« On ne cache pas qu’il reste une saison difficile. Il y a des souhaits, mais est-ce qu’ils sont réalisables ? », s’est-il interrogé dans Le Progrès. « Dans notre situation, il faut faire des trouvailles. Je préférerais garder tous mes joueurs, capitaliser dessus, mais il faut vivre », a expliqué le coach et manager général de l’ ASSE. En ce qui concerne les ventes, ce dernier n’écarte pas un possible transfert à la William Saliba (30 M€) ou Wesley Fofana (35 M€). « Si une opportunité de vente respecte la valeur du joueur, et ce qu’on en pense, on est obligé d’y faire cas », a confié Claude Puel au quotidien régional.

Le manager général de Sainté se projette déjà en 2022

Dans l’incapacité financière d’acheter des joueurs sur le marché estival 2021, l’entraîneur des Stéphanois s’est projeté sur la saison prochaine. Il espère plus de moyens lors du mercato estival 2022. En juillet 2022, une nouvelle page va s’ouvrir pour l’ ASSE avec des possibilités d’investissement, parce qu’on aura rétabli les équilibres financiers. « Jusque-là, il va falloir se battre sans possibilité d’un recrutement digne de ce nom, c’est assumé », a déclaré le technicien des Verts. Rappelons que le mercato ferme ses portes le 31 août 2021.