PSG Mercato : Allegri proche de prêter main forte à Paris ?

Publié par Ange A. le 17 juillet 2021 à 06:35

Comme rarement par le passé, le Paris Saint-Germain doit vendre durant le mercato estival. Coach de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri pourrait débarrasser le PSG d’un poids cet été.

Coup de pouce de Massimiliano Allegri dans un épineux dossier

Le Paris Saint-Germain a déjà enregistré quatre renforts depuis l’ouverture du mercato estival. Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wwjnaldum ont rejont le PSG en tant que joueurs libres. Le club de la capitale a claqué 60 millions d’euros (hors bonus) pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi. Cette dernière acquisition bouclée, le board parisien est en quête de liquidités afin de renflouer ses caisses avant de poursuivre son marché. Pour la presse italienne, le club francilien s’attend à des ventes à hauteur de 200 millions d’euros pour équilibrer ses comptes. Quelques joueurs seraient déjà sur la liste de Leonardo cet été. L’un de ces potentiels candidats au départ figurerait sur la short-list de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus de Turin.

Mauro Icardi vers la sortie au Paris Saint-Germain ?

Foot Mercato assure que la Juventus de Turin reste intéressée par Mauro Icardi. L’attaquant argentin sort d’une deuxième saison décevante avec le Paris Saint-Germain. Lors du dernier exercice, il n’a inscrit que 13 buts et délivré 6 passes décisives. Il avait pourtant terminé sa première pige parisienne avec 20 réalisations et 4 offrandes. En baisse de régime, l’Argentin (non-convoqué lors de la Copa America remportée par l’Albiceleste) est un candidat au départ du PSG cet été. Définitivement recruté contre 50 millions d’euros l’été dernier, Icardi ne vaudrait plus que 40 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si la Juventus de Massimiliano Allegri répondra aux exigences financières du club de la capitale.