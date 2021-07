PSG Mercato: Accord entre Leonardo et la Roma pour Mauro Icardi ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 23:59

Placé sur la liste des transferts, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG durant ce mercato estival. L’ancien attaquant de l’Inter Milan pourrait même retourner en Serie A, mais du côté de la Roma.

Le Paris SG prêt à céder Mauro Icardi ?

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Mauro Icardi ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas d’offre conséquente cet été. Arrivé il y a un an en provenance de l’Inter Milan, contre un chèque de 50 millions d’euros, l’international argentin sort d’une saison décevante. Avec le retour du jeune Arnaud Kalimuendo de son prêt à Lens et les discussions avec Everton pour un second prêt ou un transfert définitif, l'ancien joueur de l'Inter n’est pas un élément indispensable pour l'entraîneur du PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Icardi pourrait donc faire ses valises cet été et changer d’air. Son nom est d’ailleurs régulièrement associé à plusieurs clubs italiens, la Juventus Turin, l’AC Milan et l’AS Rome notamment. L’épouse du joueur de 28 ans vient également de lâcher un indice qui a enflammé la toile ces dernières heures.

Mauro Icardi en route pour l’AS Rome ?

Après quelques jours de repos dans le sud de l'Italie, notamment à Capri et Naples, Wanda Nara est de retour à la tâche pour préparer l'avenir de son époux Mauro Icardi dont elle protège les intérêts. Par le truchement de son compte Instragam, l’agent de joueurs a fait une annonce tonitruante. « Rome… Quelle envie de descendre à Rome… À bientôt », a publié la compagne de Mauro Icardi. Une publication qui a fait réagir beaucoup de supporters du club romain.

En effet, le média Serieanews assure que les dirigeants de la Roma travaillent en coulisses sur le recrutement du buteur parisien. Ils espèrent que l’arrivée de José Mourinho va convaincre Icardi de rejoindre le club. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur du Paris SG vaut à ce jour 40 millions d’euros sur le marché des transferts.