PSG Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une décision retentissante

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 12:25

Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé cet été, Cristiano Ronaldo est associé au PSG depuis plusieurs mois. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, l’attaquant de 36 ans a pris une grande décision concernant son avenir.

Cristiano Ronaldo à la Juve la saison prochaine ?

Longtemps placé dans le viseur du Paris Saint-Germain comme probable grosse star après Sergio Ramos pour venir remplacer Kylian Mbappé au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino, Cristiano Ronaldo fera encore partie de l’effectif de la Juventus Turin la saison prochaine. En effet, selon les informations divulguées par La Gazzetta dello Sport, l’international portugais sera bien présent le 25 juillet à Continassa pour reprendre l’entraînement sous les ordres de Massimiliano Allegri comme l’a récemment indiqué Pavel Nedved, vice-président du club italien.

Annoncé initialement sur le départ, Ronaldo a informé la direction de la Vieille Dame qu’il compte bien aller jusqu’au terme de son engagement et qu’il est impatient de faire son retour à Turin. Le journal transalpin explique que l’ancien buteur du Real Madrid a profité de ses vacances pour faire le point sur son avenir et est arrivé à la conclusion que poursuivre avec les Bianconeri est la meilleure chose à faire. D’ailleurs, l’avenir entre les deux parties pourrait s’écrire au-delà de 2022.

Mercato PSG : Prolongation en vue pour Cristiano Ronaldo ?

La Gazzetta dello Sport précise également que l’affaire n’est pas allée bien loin entre Ronaldo et le Paris Saint-Germain. « S’il a eu un simple contact avec le PSG, l’affaire n’est jamais allée plus loin », assure le quotidien sportif. Toujours selon la même source, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid pourrait même rester à la Juventus Turin après juin 2022. Son agent Jorge Mendes et le président de la Juve Andrea Agnelli devraient se rencontrer dans les semaines à venir afin d’ouvrir des discussions sur une prolongation de contrat pour le quadruple Ballon d’Or. Sauf énorme revirement de dernière minute, Sergio Ramos ne sera pas le coéquipier de Cristiano Ronaldo la saison prochaine en Ligue 1.