PSG Mercato : Un Espagnol vers une destination exotique ?

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 15:05

Avec la signature de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a compromis l’avenir de certains de ses portiers. C’est notamment le cas de Sergio Rico condamné à un départ cet été, juste un an après son transfert définitif au PSG.

Départ inéluctable pour Rico du PSG cet été

Le Paris Saint-Germain a signé un joli coup en recrutant Gianluigi Donnarumma cet été. Le portier italien arrive non seulement libre en provenance de l’AC Milan mais avec un certain statut. Le gardien de but a été l’un des acteurs majeurs du sacre de l’Italie à l’Euro 2020. Présent dans l’équipe-type de la compétition, le nouveau portier parisien a même été désigné meilleur joueur du tournoi. Une grande première pour un gardien de but. Seulement, la signature de Donnarumma, annonce de nombreux changements à Paris. Doublure de Keylor Navas depuis deux saisons, Sergio Rico n’a plus d’avenir avec le club francilien, le rôle de troisième gardien étant la propriété d’Alexandre Letellier. Le portier espagnol va quitter le club de la capitale durant le mercato estival.

Sergio Rico vers la Turquie ?

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui y voit une opportunité pour enregistrer des rentrées. Le départ (inéluctable) de Sergio Rico se profile juste un an après son transfert du FC Séville. Sur la sellette, l’Espagnol a récemment vu son nom associé à Grenade. Un intérêt du pensionnaire de La Liga d’ailleurs confirmé par l’entourage du portier de 27 ans. Mais un départ vers Grenade semble peu réalisable, notamment du fait de la modicité des moyens financiers du club espagnol. Depuis quelques heures, une autre piste est évoquée pour Rico. Le média turc Sporx évoque un intérêt du Besiktas pour l’international espagnol encore sous contrat à Paris jusqu’en 2024. Le champion de Turquie se cherche un nouveau gardien de but et a coché le nom de Rico. Reste à savoir si le principal concerné est disposé à rejoindre la Turquie cet été.