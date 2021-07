Man United Mercato : Une pépite du Real intéresse les Red Devils

Publié par Thomas le 19 juillet 2021 à 11:50

En marge des négociations entre Manchester United et le Real Madrid pour le Français Raphaël Varane, le club espagnol aurait proposé leur attaquant brésilien de 21 ans, Vinicius Junior. Selon le Daily Mirror, Ole Gunnar Solskjaer apprécierait beaucoup le profil du joueur, et aimerait le voir évoluer à Manchester la saison prochaine. Si le club anglais et son technicien convoitent Vinicius Junior, et espèrent obtenir un transfert sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Real Madrid, lui, désire récupérer un montant avoisinant les 80 millions d’euros dans l’opération. L’objectif des Merengues est de renflouer les caisses du club pour permettre le recrutement de l’unique objectif de cet été, à savoir l’attaquant du Paris Saint Germain Kilian Mbappé.

Real Mercato : Vinicius à Manchester United pour 80 millions d’euros ?

Manchester United, qui est déjà parvenu à un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane, se montre désormais très intéressé par l’attaquant brésilien Vinicius Junior, au Real depuis 2018. À l’heure actuelle le problème majeur de l’opération réside dans le prix. Comme l’indique la presse d’outre-Manche, les Red Devils souhaitent obtenir Vinicius sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Real demanderait quant à lui un transfert sec d’environ 80 millions d’euros.

L’attaquant de 21 ans est dans le viseur de Solskjaer, qui aimerait l’associer à Jadon Sancho, la future recrue, en attaque. L’objectif de Florentino Pérez est de récupérer assez d’argent pour envisager la signature prochaine de Kilian Mbappé, toujours plus proche de Madrid. Selon le Mirror, la somme demandée par les Merengues pourrait être assurée par Manchester uniquement en cas d’échec dans le dossier Varane, mais le défenseur français semble chaque jour de plus en plus proche d’Old Trafford.

Partir du Real pour se relancer en Angleterre

Vinicius Junior a déjà disputé 118 rencontres, pour 15 buts marqués. Impressionnant par sa technique balle au pied et sa vitesse, le brésilien peine néanmoins à convaincre les supporters du Real, qui lui reprochent un manque de réalisme devant le but. Avec seulement 3 buts en 35 matchs de championnat, le joueur sort d’une saison décevante, et verrait d’un bon œil un potentiel départ en Premier League pour se relancer.