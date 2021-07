PSG Mercato : Real, Man United, c’est presque réglé pour Varane

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2021 à 18:27

Placé dans le viseur du PSG et d’autres grands clubs européens, Raphaël Varane s’apprête à quitter le Real Madrid. À un an de la fin de son contrat avec les Merengues, l’avenir du défenseur central est sur le point d’être réglé.

Mercato PSG : Varane tout proche de Manchester United

Après Sergio Ramos, Raphaël Varane s’apprête lui aussi à faire ses adieux au Real Madrid. Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, l’international français de 28 ans veut s’offrir un nouveau challenge loin de la capitale espagnole. Mais le Champion du monde 2018 ne retrouvera pas son ancien capitaine au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, Varane a pris la résolution de snober l’offre du Paris Saint-Germain pour rejoindre Manchester United la saison prochaine.

Sûr de son choix, le natif de Lille a refusé plusieurs propositions de prolongation de la part de Florentino Pérez et de la direction du club madrilène. Déjà d’accord avec le joueur, les Red Devils s’activent pour trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid et le dossier pourrait vite se conclure selon la presse espagnole.

Accord entre le Real et Man United pour 58M€ ?

« Accord quasi trouvé contractuellement entre Manchester United et Raphaël Varane. Les discussions sont avancées entre les 2 parties. Après avoir bouclé Sancho, Man United veut Varane. Les discussions sont ouvertes entre Manchester et le Real Madrid, mais pas encore d'offre », explique Mohamed Bouhafsi sur Twitter. Ce samedi, le quotidien madrilène AS assure que tout est bouclé et que l’ancien protégé de Zinedine Zidane va défendre les couleurs du vice-champion d’Angleterre la saison prochaine.

Le journal espagnol révèle en effet que Manchester United est proche d’obtenir la signature de Raphaël Varane contre une enveloppe de 58 millions d’euros. Les dirigeants des deux clubs se sont mis d’accord sur ce montant pour la dernière année de contrat du compatriote de Karim Benzema. Une tendance également confirmée par la Onda Cero qui indique que les négociations sont très bien avancées entre les dirigeants du Real Madrid et leurs homologues de Manchester United et plus rien ne s’oppose désormais à l’arrivée de Varane en Premier League.

La radio généraliste assure même qu’il ne reste plus que quelques détails à régler avant que Varane ne devienne officiellement un nouveau joueur de Ole Gunnar Solskjær, l’entraîneur mancunien. L’affaire pourrait même se régler avant la fin du week-end. Après Ramos, le Paris Saint-Germain n’aura donc pas Varane.