PSG Mercato : Al-Khelaïfi a tenté un double coup incroyable au Real

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 17:00





Après avoir convaincu Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait également tenté de frapper très fort le Real Madrid.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi voulait un attaquant du Real Madrid

Outre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi auraient infligé une autre terrible humiliation au Real Madrid. À la recherche de renforts offensifs pour compléter l’effectif de Christophe Galtier, le club de la capitale a tenté de déloger un crack des Merengues. D’après les renseignements recueillis par Defensa Central, les dirigeants du PSG se seraient à nouveau rapprochés de l’entourage de Vinicius Junior pour tâter le terrain et évoquer un éventuel transfert durant l’été.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant brésilien est une cible de longue date du Qatar et Luis Campos aurait tenté de le recruter pour son premier marché en tant que dirigeant des Rouge et Bleu. Très heureux à Madrid, où il prend de plus en plus de place dans l’équipe de la Maison-Blanche, le joueur de 22 ans aurait repoussé les avances parisiennes. D’ailleurs, le Champion de Liga en titre n’était pas non plus vendeur pour le compatriote de Neymar. Mais ce n’est pas tout puisque Nasser Al-Khelaïfi aurait également tenté un autre coup improbable au Real.

PSG Mercato : Federico Valverde a dit « non » au Paris SG

En effet, Defensa Central ajoute que le Paris Saint-Germain aurait aussi tenté de déloger Federico Valverde. Véritable crack au milieu de terrain des Merengues, l’international uruguayen n’aurait même pas laissé les émissaires parisiens exposer leurs arguments. Engagé dans le club espagnol jusqu’au 30 juin 2027, le milieu de 24 ans aurait fait comprendre au Paris SG qu’un départ ne fait pas partie de ses projets à court terme. La source espagnole précise même que Federico Valverde aurait expliqué à Luis Campos et Al-Khelaïfi qu’il souhaitait faire toute sa carrière au Real Madrid.