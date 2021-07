ASSE Mercato : Puel fait une révélation explosive sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 06:05

En pleine préparation estivale avec son équipe, Claude Puel s’est arrêté le temps d’une interview avec Le Progrès. L’entraîneur de l’ ASSE s’est notamment prononcé sur son avenir.

Mercato ASSE : Claude Puel est focalisé sur sa mission

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officiellement mis en vente l’ASSE. Si un accord venait à être trouvé avec un nouveau repreneur, Claude Puel pourrait perdre son poste sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Il y a quelques semaines, le nom l’ancien milieu de terrain Thiago Motta a même été évoqué comme le probable futur entraîneur des Verts. Nommé en octobre 2019, Claude Puel pourrait donc ne pas aller jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’en juin 2022. Un scénario qui ne semble pas du tout perturber le principal concerné.

À quelques semaines de l’ouverture d’une nouvelle saison, le coach et manager général de l’équipe stéphanoise a indiqué que son cas personnel ne l’intéresse pas puisqu’il reste focus sur sa mission à Saint-Étienne.

« Ce n’est vraiment pas d’actualité pour moi. Je suis complètement focalisé sur ma mission : aider ce club à se développer dans la situation qui lui est imposée. C’est très dur pour mon staff, les présidents, les supporters », a déclaré Puel. Poursuivant, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais révèle qu’il n’a pas demandé la prolongation de son engagement qui expire dans un an.

« Il y a des moments très difficiles et parfois quelques belles récompenses. C’est un projet tellement dur et exigeant que je ne me projette vraiment pas sur mon contrat. Je n’ai pas demandé de reconduction. C’est hors propos », a-t-il précisé. Une posture partagée par la direction de l’ASSE.

Jean-François Soucasse rassure pour Claude Puel

Nouveau président exécutif de l’AS Saint-Étienne Jean-François Soucasse compte sur Claude Puel pour rebâtir. Le successeur de Roland Romeyer a expliqué dans les colonnes du quotidien Le Progrès que Puel n’est pas du tout en danger en ce qui concerne son avenir.

« Je suis venu ici, car je crois fermement au projet de Claude Puel qui est le garant du projet sportif. Chaque fois qu’il y a des discussions qui intègrent un élément financier, comme les prolongations de contrat, on en parle (…) Claude n’est pas simplement entraîneur, il est manager général (…) Il connaît nos contraintes budgétaires, les partage et cherche des solutions dans l’intérêt du club », a déclaré le nouvel homme fort des Verts. Puel devrait donc passer une troisième saison sur le banc de l’ASSE.