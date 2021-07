OM Mercato : Officiel, une nouvelle signature actée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2021 à 14:45

Après une longue période d’attente, l’ OM a enfin officialisé ce lundi le transfert de Pau Lopez. Le gardien de but espagnol a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont récemment annoncé un accord de principe avec l’AS Rome pour le transfert de Pau Lopez, il ne restait plus qu’à officialiser son arrivée en tant joueur de l’ OM. C’est désormais chose faite ! Le gardien de but espagnol a passé la traditionnelle visite médicale avec succès et s’est officiellement engagé avec son nouveau club.

Le joueur de 26 ans a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat. En cas de réussite de son prêt, il pourra rester au club définitivement contre paiement d’environ 10 M€. « L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec l’AS Rome pour le gardien de but espagnol, Pau Lopez (…) Pau mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs », peut-on lire dans le communiqué du club.

Steve Mandanda aura une grosse concurrence

Formé à l’Espanyol Barcelone, Pau Lopez a effectué un prêt à Tottenham avant de rejoindre le Betis Séville lors de la saison 2018-2019. Il a disputé 35 matchs avec le club andalou avant de rejoindre l’AS Rome où il a pris une autre dimension. Titulaire indiscutable dans les buts de la Roma, avec 76 rencontres disputées en deux saisons, dont 20 en Europa League, le gardien de but va retrouver à Marseille, son ancien coéquipier Cengiz Under.

Pau Lopez va donc tenter de détrôner le vétéran Steve Mandanda pour le poste de titulaire dans les cages de l’ OM la saison prochaine. Pour une fois, depuis son retour sous l’Olympique de Marseille en provenance de Crystal Palace en 2017, le gardien de but tricolore devra affronter un vrai concurrent dans ce secteur de jeu. L’entraîneur Jorge Sampaoli pourra en tous cas s’appuyer sur de bons portiers pour la saison à venir.