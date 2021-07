FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré a bouclé son marché ?

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 21:05

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, espère des renforts au sein de son équipe pour la nouvelle saison, mais n’en fait pas une obsession. Il avoue pouvoir entamer le nouvel exercice avec son équipe actuelle.

FC Nantes : Kombouaré n'attend pas de renforts, sans départ

Le FC Nantes n’a pas bouclé son mercato estival, mais si le marché se referme maintenant, Antoine Kombouaré n’en rougirait pas. Il se dit prêt à démarrer la Ligue 1 (édition 2021-2022) avec son équipe de la saison dernière et les deux renforts de cet été. À condition qu’il récupère tous les joueurs indisponibles et absents. À la question de savoir s’il attend des renforts, l’entraîneur des Canaris a répondu à Ouest France : « pour le moment, non ».

« S’il y a des arrivées, c’est parce qu’il y aura des départs. On va voir ce que fait Randal Kolo Muani. Mais pour l’instant l’effectif ne bouge pas donc on est bien », a confié l’entraîneur du FCN, après la défaite de son équipe en match amical contre le Chamois Niortais (1-0), dimanche. « Il manque du monde aujourd’hui, vous n’avez que Renaud Emond comme véritable attaquant. Il manque Kalifa Coulibaly et Randal Kolo Muani (aux JO au Japon). […] On attend le retour de ces garçons », a indiqué Antoine Kombouaré, avant de conclure par cette annonce : « S’il faut partir avec ce groupe, on est prêt. Il ne faut pas se chercher d’excuses ».

Kalifa Coulibaly et Kolo Muani sur le départ

Il faut noter que l'avant-centre Kalifa Coulibaly plaît à Galatasaray en Turquie. Quant à Kolo Muani, il est la cible prioritaire de l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Concernant les arrivées, il faut rappeler que le FC Nantes a recruté le milieu de terrain Wylan Cyprien et le gardien de but Rémy Descamps. Par ailleurs, Lucas Evangelista et Imran Louza ont été transférés respectivement au RB Bragantino (Brésil) et à Watford FC (en Premier League).