PSG Mercato : Liverpool fixe sur le tarif pour Jordan Henderson

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2021 à 03:10

D’après la presse britannique du jour, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino surveille la situation de Jordan Henderson à Liverpool. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 31 ans pourrait changer d’air cet été. D’ailleurs, un tarif serait déjà fixé pour son éventuel transfert.

Jordan Henderson au PSG pour 20M€ ?

Si le nom de Paul Pogba est associé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Leonardo et Mauricio Pochettino pourraient finalement aller chercher leur milieu de terrain supplémentaire à Liverpool. Après avoir obtenu la signature de Georginio Wijnaldum, le PSG est intéressé par un autre protégé de Jürgen Klopp. En effet, d’après les révélations relayées ce lundi par The Athletic, le club parisien suit avec une attention particulière la situation l’international anglais Jordan Henderson avec les Reds.

En discussions pour prolonger son bail qui expire en juin 2023, l’ancien milieu de terrain de Sunderland peine à se mettre d’accord avec la direction de Liverpool. Le PSG aimerait donc profiter de cette situation pour lui glisser une belle offre afin de l’attirer. Mais les Rouges et Bleus ne sont pas seuls sur ce dossier puisque l'Atlético Madrid est aussi intéressé par le vice-champion d’Europe. Mais pour déloger Jordan Henderson, il va falloir mettre la main à la poche puisque le club de Liverpool réclame un chèque de 20 millions d’euros.

Jordan Henderson vraiment sur le départ à Liverpool ?

Selon le Daily Mail, après Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain pourrait bel et bien s’attacher les services d’un autre joueur de Liverpool. Le journal britannique confirme l’intérêt de Mauricio Pochettino pour Jordan Henderson et explique que les négociations en vue d’une prolongation sont dans l’impasse et ont très peu de chances d’aboutir. À Liverpool, l’idée de laisser partir le joueur de 31 ans commence déjà à faire son petit bonhomme de chemin. L’ancien coach de Tottenham pourrait donc frapper un autre gros coup à Liverpool avec Jordan Henderson.

Affaire à suivre donc…