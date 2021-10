PSG Mercato : Avant Messi, Leonardo a tenté un coup fantastique !

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2021 à 17:02

Cet été, le PSG a enregistré la signature de Lionel Messi, en fin de contrat avec le Barça. Mais bien avant l’arrivée de la star argentine, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenté d’attirer un grand milieu de terrain de Premier League.

Lionel Messi a chamboulé les plans du PSG

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone lors du mercato estival passé. En proie à des difficultés économiques, le club catalan n’a pas été capable d’assumer la prolongation de la star argentine. Contre toute attente, le sextuple Ballon d’Or a donc rejoint le PSG sur la base d’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec une troisième année en option. Mais le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano assure que le mercato du club de la capitale aurait pu être différent si la Pulga n'avait pas signé le 10 août dernier.

Dans son podcast « Here we go », diffusé sur la plateforme de streaming Twitch et très suivi, le spécialiste mercato de Sky Sports Italia a notamment fait d’étranges révélations sur le dossier Lionel Messi. L’homme de 28 ans révèle ainsi que les dirigeants du Paris Saint-Germain n’avaient pas prévu de recruter l’international argentin de 34 ans et que l’ancien capitaine du FC Barcelone a mis un terme à l’opportunité d’attirer un milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson qui était en fin de contrat.

« Pour Jordan Henderson, il faut le dire, le PSG œuvrait en coulisses pour en faire sa grande signature au milieu de terrain. Mais tout ça, c’était avant l’opportunité de faire signer Lionel Messi. Car Lionel Messi, c’était une opportunité, cela n’a jamais été prévu dans le mercato du PSG. Et avant Léo, l’idée était de faire venir un milieu de terrain. Mais pour Pogba, c’était compliqué vu que Manchester United voulait le garder. Le PSG a vu que Henderson n’avait pas d’accord pour prolonger à Liverpool, et ils cherchaient à le faire venir », a expliqué Fabrizio Romano.

Jordan Henderson a finalement prolongé à Liverpool

Finalement, le Paris SG a saisi l’opportunité Messi et Jordan Henderson a prolongé son bail avec les Reds jusqu’au juin 2025. Arrivé à Liverpool en 2011 en provenance de Sunderland, l’international anglais de 31 ans poursuit donc son histoire avec le club de la Mersey et Messi fait le bonheur des supporters parisiens depuis le début de cette saison. Il a ouvert son compteur la semaine dernière lors de la deuxième journée de Ligue des champions contre Manchester City (2-0).

