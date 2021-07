PSG Mercato : Ça se précise sérieusement pour Jordan Henderson

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 02:50

Proche d’un accord avec Paul Pogba, le PSG s’intéresse également au milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson. Et d’après la presse britannique, Leonardo pourrait avoir un réel coup à jouer dans ce dossier.

Liverpool prêt à vendre Jordan Henderson cet été ?

En négociations avec Liverpool pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2023, Jordan Henderson ne parvient pas à se mettre d’accord avec sa direction. Et du côté de Liverpool, il se murmure déjà qu’en cas d’offre convenable, l’international anglais de 31 ans pourrait bénéficier d’un bon de sortie durant ce mercato estival. En effet, le Daily Mail assure que les discussions sont interrompues entre les représentants de Henderson et la direction du club anglais.

La même source indique qu’à ce jour, aucune date n’a été fixée pour la reprise des pourparlers entre les deux parties et les discussions pourraient ne plus avoir lieu. Intéressé par le profil de l’ancien milieu de terrain de Sunderland, le Paris Saint-Germain réfléchi à une offensive pour le récupérer d’ici le 31 août prochain. Après Georginio Wijnaldum, un autre taulier de Liverpool pourrait débarquer à Paris.

Menace anglaise dans le dossier Jordan Henderson ?

The Athletic confirme que Mauricio Pochettino apprécie énormément le profil de Jordan Henderson. Toutefois, le média britannique précise que le protégé de Jürgen Klopp est également dans les plans de l’Atlético Madrid qui dispose d’une certaine avance dans ce dossier avec Luis Suarez qui est très ami à son ancien coéquipier de Liverpool. Mais d’après les informations du Daily Star, c’est Arsenal qui est en pole position et qui pourrait rafler la mise pour Jordan Henderson. Les Gunners pourraient même passer à l’action dans les jours à venir. Sauf si Leonardo et le Paris Saint-Germain profitent de la présence de Wijnaldum pour convaincre le natif de Sunderland. Surtout que son salaire serait largement à la portée des finances parisiennes selon le Metro.

Affaire à suivre donc…