Stade Rennais Mercato : Signature imminente d'un défenseur !

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 13:35

Alors que les négociations avançaient à bonne allure et qu’un accord avait été trouvé il y a quelques jours, le dossier Birger Meling devrait se dénouer aujourd’hui, avec une officialisation dans les prochaines heures. Le latéral norvégien de 26 ans, relégué en Ligue 2 BKT avec son club du Nîmes Olympique, restera donc dans l’élite la saison prochaine en signant au Stade Rennais dans le cadre d’un contrat de 3 ans. La somme du transfert avoisinerait les 3 millions d’euros.

Stade Rennais : Après Loïc Badé, Birger Meling vient renforcer la défense

On l'évoquait sur Foot sur 7, le latéral gauche norvégien Birger Meling, était pressenti depuis plusieurs jours, pour rejoindre les rangs du Stade Rennais après une saison très convaincante sur les Costières. Le défenseur de 26 ans paraphera un contrat de 3 saisons au Roazhon Park pour un transfert proche des 3 millions d’euros. Après Loïc Badé, arrivé au SRFC pour cinq saisons en provenance du RC Lens, le président Nicolas Holveck se renforce davantage en défense avec la signature imminente d’un latéral très offensif. En concurrence avec le RC Strasbourg et Besiktas, le Stade Rennais était parvenu à sortir son épingle du jeu en proposant au norvégien un projet très convaincant. Pour rappel le joueur sort d’une saison où il aura délivré 3 passes décisives et marqué deux buts chez les Crocos.

Une saison pleine de promesse pour le Stade Rennais

En pleine reconstruction, les hommes de Bruno Genesio voient l'effectif se renforcer considérablement. Après l’arrivée de Kamaldeen Sulemana en attaque, dont l’association avec Jérémy Doku promet d’être explosive, les Bretons se sont focalisés sur leur ligne défensive avec la signature du Loïc Badé et aujourd’hui celle de Birger Meling. Mais les Rennais ne s’arrêtent pas là, si la piste Jens Cajuste est toujours en stand-by, la volonté de recruter un numéro 6 est désormais la priorité du mercato du SRFC, qui devra procéder à certaines ventes pour poursuivre sa reconstruction.