PSG Mercato : 60M€, Pogba à Paris, ça se précise !

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 16:15

Paul Pogba fait toujours partie des potentielles prochaines recrues du PSG. Les négociations avec ses agents pour le convaincre de quitter Manchester United auraient avancé dans le sens d’un accord, ces derniers jours.

Le PSG proche d'un accord avec le clan Paul Pogba

Le PSG n’a pas fini de faire de gros coups sur le marché des transferts de l’été 2021. Paul Pogba, annoncé à Paris ces dernières semaines, pourrait bien débarquer dans la capitale. Il est séduit par le mercato estival XXL des Parisiens. De plus, Leonardo serait en passe d’arracher un accord aux représentants du milieu de terrain de Manchester United en vue de son transfert. Selon les informations de Canal Supporters, « les échanges avancent dans le bon sens entre le Paris Saint-Germain et le clan Paul Pogba, au point où un accord est proche d’être trouvé ».

Alors que l’international français regardait le Paris SG comme une opportunité, le club finaliste de la Ligue des champions 2020 et demi-finaliste en 2021 fait désormais partie des clubs qu’il privilégie, en plus de la Juventus, en cas de transfert. La source assure que Paul Pogba « souhaite désormais rejoindre le PSG en priorité ». Le PSG a recruté Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, sans payer d'indemnité de transfert, car ils étaient tous libres.

Pogba au PSG avec le 3e plus gros salaire du vestiaire ?

Pour convaincre le n°6 des Red Devils de rejoindre les Rouge et Bleu, la direction parisienne serait prête à lui offrir le 3e plus gros salaire du vestiaire, derrière Neymar et Kylian Mbappé, d’après CS. Toutefois, ce ne serait pas suffisant ! Leonardo devra convaincre, ensuite, les Mancuniens pour le transfert du tricolore. Notons que ce dernier a encore une saison de contrat à Manchester United et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 60 M€. Rappelons que le PSG a déboursé ce même montant (hors bonus) pour recruter Achraf Hakimi à l’Inter Milan.