OM Mercato : Gameiro justifie son refus de signer à Marseille

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 20:55

Pourquoi Kevin Gameiro n’a pas signé à l’ OM, qualifié pour la Ligue Europa, et a préféré retourner au RC Strasbourg, son club formateur ? Le joueur a répondu à la question en conférence de presse, ce mardi.

Kevin Gameiro, « refuser l'offre de l' OM est un choix personnel »

Courtisé par l’ OM lors de ce mercato estival, Kevin Gameiro avait la possibilité de s’engager avec le club phocéen et disputer la coupe d’Europe cette saison (2021-2022). Finalement, il a choisi le RC Strasbourg, le club où il a été formé. Interrogé sur son refus de rejoindre l’Olympique de Marseille, l’attaquant français a répondu cash. Il évoque un choix personnel. « C'est un choix personnel tout simplement, c'est pour ça que j'ai refusé l'offre de Marseille », a lâché l’ancien joueur du PSG (2011-2013), tout en confirmant des contacts avec la direction de l’ OM.

« J'ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien. C'était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas », a expliqué Kevin Gameiro face aux médias.

Gameiro revient au RCSA avec son expérience du haut niveau

En fin de contrat au FC Valence, Kevin Gameiro s'est engagé librement avec le RC Strasbourg, dimanche dernier. Il a paraphé un contrat de deux saisons avec son club formateur, soit jusqu'en juin 2023. L'ancien international tricolore (13 sélections) est revenu en Alsace avec son expérience du haut niveau. Après son expérience en Ligue 1 au RCSA (2005-2008), au FC Lorient (2008-2011) et au Paris Saint-Germain (2011-2013), il a évolué sous le maillot du FC Séville (2013-2016), de l'Atlético de Madrid (2016-2018) et évidemment de Valence (2018-2021), en Liga. Et, l'avant-centre qui a refusé de signer à l' OM, a été triple vainqueur consécutif de la Ligue Europa en 2014, 2015 et 2016 avec le club andalou, et aussi en 2018 avec l'Atlético de Madrid.