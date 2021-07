ASSE Mercato : Décision de Puel concernant l’avenir de Krasso

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2021 à 21:35

L’ ASSE n’a toujours pas de recrue dans son effectif et prépare la nouvelle saison avec les joueurs sous contrat. Jean-Philippe Krasso se donne à fond lors de la préparation estivale afin de gagner sa place dans l’équipe de Claude Puel. Justement, le coach a fait le point sur la situation de l’avant-centre de 24 ans.

ASSE : Puel, « on va voir pour Krasso, il n’y a rien d’arrêté »

De retour de prêt du Mans FC (National), Jean-Philippe Krasso prend part activement à la préparation estivale de l’ ASSE. Mieux, il est très impliqué et décisif. L’attaquant a été buteur contre Le Puy Foot (2-2) et contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas (1-2) sur penalty. Interrogé sur la situation de l’Ivoirien, Claude Puel est encore indécis.

« Jean-Philippe est revenu dans cette préparation avec un peu plus de volume de jeu, un peu plus de grinta », a apprécié l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne dans des propos rapporté par Evect. Pas en réussite contre Grenoble Foot, l’avant-centre des Verts a été dédouané par son coach. « Il y avait un peu plus de fatigue sur la rencontre face à Grenoble, parce qu’il avait beaucoup donné contre Bourg-en-Bresse », a-t-il justifié. Vu les points marqués par Jean-Philippe Krasso, Claude Puel va-t-il décider de le relancer lors de la nouvelle saison 2021-2022 ? Mérite-t-il la place de titulaire en pointe de l’attaque stéphanoise ? Le natif de Stuttgart sera-t-il prêté encore ou transféré ? « On va voir par rapport à lui, par rapport à d’autres. Il n’y a rien d’arrêté », a répondu le manager général de l’ ASSE.

Première moitié de saison ratée pour l’Ivoirien

Jean-Philippe Krasso a été recruté au SAS Épinal à l’été 2020. Mais après une première moitié de saison ratée, il a été prêté au Mans FC en janvier 2021 pour six mois. Avant son départ, le n°14 de l' ASSE avait disputé 7 bouts de matchs sous le maillot des Verts, soit 6 en Ligue 1 et un en coupe de France, pour 227 minutes de jeu cumulées, sans aucun but inscrit. Chez les Manceaux, il avait pris part à 14 matchs de championnat, pour 5 buts marqués et 2 passes décisives offertes.