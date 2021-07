Mercato OL : Un coup d'accélérateur au dossier André Onana

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 16:10

Le transfert d’André Onana de l’Ajax Amsterdam à l’ OL pourrait être officiel dans les prochains jours. Les deux clubs seraient sur le point de trouver un accord sur l’indemnité de transfert du gardien de but, selon les nouvelles fraîches en provenance des Pays-Bas.

L' OL proche de boucler le transfert d'André Onana

Annoncé à l’ OL depuis plusieurs semaines, André Onana n’est toujours pas un joueur du club rhodanien. Son transfert est encore dans les tuyaux, alors que le gardien de but est déjà d’accord avec les Gones. Toujours en négociation sur le montant de l’indemnité de transfert du portier de 25 ans, l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam sont en passe de s’entendre. « L' OL veut boucler le transfert d'ici quelques jours, il semble que les deux clubs se soient entendus sur le prix du transfert ou qu'ils vont le faire rapidement », a annoncé le journaliste néerlandais Gino Haverkamp, de source proche de son confrère italien de Sky Sport, Fabrizio Romano. Un contrat de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, attend André Onana à l’ OL. Cependant, il ne sera pas opérationnel dès sa signature, car suspendu par la FIFA pour dopage, jusqu’au 4 novembre 2021.

Combien pour transférer le gardien de but de l'Ajax ?

Il faut rappeler que les Ajacides exigeaient 10 M€ au départ pour céder André Onana, mais se seraient finalement rapprochés de l’offre des Gones estimée à 5 M€. Le site Ajax ShowTime confirme la tendance en évoquant « une signature imminente ». Il faut dire que le portier international camerounais n’a plus qu’un an de contrat avec l’Ajax et serait libre de signer avec le club de son choix en janvier 2022. L’Ajax Amsterdam est donc contraint de le transférer cet été pour éviter de le voir partir librement dans 6 mois. Par ailleurs, Transfermarkt estime la valeur d'André Onana à 30 M€.