ASSE Mercato : Un indésirable de retour à l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 18:10

L’ ASSE a repris les entraînements fin juin, soit il y a un peu plus de trois semaines. Absent depuis la reprise à l’Etrat, Alexandros Katranis est en route vers Saint-Étienne, selon une information relayée par Evect.

Alexandros Katranis part de son pays natal, la Grèce, pour Saint-Étienne. Il devrait retrouver l’ ASSE en préparation pour la nouvelle saison depuis le 28 juin 2021. Prêté à Hatayspor en Turquie la saison dernière, le défenseur grec n’a pas été retenu par le club turc, alors que son contrat était assorti d’une option d’achat estimée à seulement 600 000 euros. L’arrière latéral gauche a disputé 22 matchs en Süper Lig lors de l’exercice écoulé. Cependant, il n’a pas été assez convaincant pour que le club décide de le conserver.

Recruté à l’Atromitos Athènes en août 2017 pour un montant de 800 000 €, Alexandros Katranis est sous contrat à l’ ASSE jusqu'au 30 juin 2022. En quatre saisons sous le maillot des Verts, il n’a joué aucun match avec l'équipe professionnelle, ni en Ligue 1, ni en coupe.

Le défenseur grec en quête de temps de jeu

L'international espoir grec (18 sélections) s’était confié sur sa situation au média grec Sport24. Il avait fait savoir que son objectif était d’avoir du temps de jeu avec l'AS Saint-Étienne, après trois prêts consécutifs à Excel Mouscron (Belgique), à Atromitos (Grèce) et à Hatayspor. « J’ai un contrat avec Sainté, donc une solution doit être trouvée avec l'équipe. Chaque été, ils disent que j'irai avec les pros ou la réserve, mais finalement je me retrouve à partir. […] Je ne suis pas fermé, mais je veux jouer », avait martelé le joueur de 23 ans. En conclusion, Alexandros Katranis avait indiqué que « si les conditions sont réunies pour qu'il ait un rôle, il resterait à l' ASSE. Si cela n'arrive pas, je ne peux pas risquer de rester pour jouer seulement quelques rencontres », avait-il prévenu.