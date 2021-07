OM Mercato : 25M€, Pablo Longoria face à un obstacle colossal

Publié par JEAN-LUC D le 22 juillet 2021 à 11:31

Déjà neuf recrues enregistrées durant ce mercato estival, mais Pablo Longoria et l’ OM ne sont pas encore rassasiés. Cependant, tout ne réussit pas au président de l’équipe marseillaise.

Mercato OM : Longoria a fait une offre à Jérémie Boga

Intéressé par Jérémie Boga, Pablo Longoria a transmis une offre de contrat « généreuse » à l’attaquant de Sassuolo. Natif de la région marseillaise, l’ailier de 24 ans est d’accord pour rejoindre le groupe de Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international ivoirien a déjà annoncé sa décision de ne pas prolonger son engagement avec le club italien.

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge, mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier », avait déclaré le joueur formé à Chelsea dans une interview accordée au journal L’Équipe. Seulement, les exigences de Sassuolo sont jugées excessives pour les finances de l’ OM.

Jérémie Boga hors de portée de l’ OM ?

Sassuolo ne compte pas brader un joueur acheté à 10 millions d’euros en 2018. En effet, si les premières rumeurs évoquaient un prix autour de 20 millions d’euros, les dirigeants des Neroverdi se montrent finalement trop gourmands dans ce dossier. En effet, selon les informations du journal La Provence, le club italien réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer Boga de sa dernière année de contrat. Une somme que Pablo Longoria refuse d’investir pour un joueur avec qui il peut négocier gratuitement dans six mois.

Aux dernières nouvelles, l’Atalanta Bergame discute avec Sassuolo pour son gaucher. D’après le journaliste Nicolo Schira, l’entraîneur de l’équipe de Bergame, Gian Piero Gasperini, a fait de Jérémie Boga sa priorité en attaque. Outre l' OM, l'Olympique Lyonnais, le LOSC, l'OGC Nice et le Stade Rennais sont également positionnés sur ce dossier.