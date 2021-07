OM Mercato : Steve Mandanda, le sale coup du LOSC démasqué

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2021 à 15:41

Avec l'arrivée Pau Lopez à l’ OM, Steve Mandanda est prêt à défendre sa place de titulaire dans les buts. Mais la concurrence sera risquée. L’Olympique de Marseille pourrait même perdre son portier tricolore en faveur du LOSC.

OM Mercato : Mandanda poussé vers la sortie par Pau Lopez ?

Steve Mandanda a sans doute pris la nouvelle comme une épreuve. De retour à Marseille en 2017 après un bref séjour en Angleterre, à Crystal Palace, le gardien de but français semblait indéboulonnable dans les cages de l’ OM, d’autant plus qu’il est très apprécié dans le vestiaire. Tout cela, c’était avant l’arrivée de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Jorge Sampaoli souhaitait attirer un nouveau gardien de but dans l’optique de préparer la succession de Steve Mandanda, dont l’âge est avancé (36 ans). Après moult recherches, les dirigeants de l’ OM ont finalement porté leur choix sur le portier espagnol.

Pau Lopez a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome. Mais le gardien de 26 ans n’arrive pas à Marseille en tant que doublure. Les cartes sont désormais redistribuées par l’entraîneur marseillais et Pau Lopez est considéré comme l’avenir à ce poste. Son arrivée à Marseille pourrait alors pousser Steve Mandanda à reconsidérer son avenir à l’ OM. Au-delà de la concurrence directe pour le poste de numéro 1 dans les cages, le portier français n’est plus certain de s’inscrire dans la durée à Marseille. De plus, un club de Ligue 1 serait déjà sur ses traces en cas de départ.

Le LOSC se positionne pour Steve Mandanda

En effet, selon les informations obtenues par Mohamed Toubache-Ter, le LOSC songe à recruter Steve Mandanda si un tel scénario se produit. La source explique que les dirigeants lillois auraient même approché le portier marseillais pour savoir s’il était éventuellement intéressé par un transfert à Lille. Seulement, il paraît difficile de voir Steve Mandanda, qui possède encore trois ans de contrat à l’ OM, changer d’air cet été. La direction marseillaise compte aussi sur son gardien vétéran pour la saison à venir. C’est pourquoi les Dogues étudient d’autres pistes pour compenser le départ de Mike Maignan, parti à l’AC Milan. Le LOSC serait également sur les traces de Predrag Rajkovic (Stade de Reims) et Robin Olsen (AS Rome).