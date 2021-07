OGC Nice Mercato : Galtier en grand danger pour Mario Lemina ?

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2021 à 18:21

Entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier envisage de recruter Mario Lemina lors de ce mercato estival. Mais le milieu de terrain de Southampton pourrait finalement prendre une autre destination.

Newcastle tente de griller l’OGC Nice pour Mario Lemina

Avec l’arrivée de Christophe Galtier, l’OGC Nice peut désormais se concentrer sur son mercato. Les dirigeants niçois ont déjà bouclé quatre nouveaux renforts cet été (Malvin Bard, Todibo, Calvin Stengs et Justin Kluivert) et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, une offensive pour un joueur évoluant en Angleterre pourrait être lancée.

Le Daily Mail révèle que l’OGC Nice s’active en coulisses pour recruter Mario Lemina, le milieu de terrain de Southampton. Le club azuréen est présenté comme le grand favori pour s’attacher les services du joueur de 27 ans, d’autant plus que les négociations entre les deux écuries semblent bien avancées. Mais dans ce dossier, une écurie anglaise compte bien venir gâcher la fête et doubler tout le monde : il s'agit de Newcastle. Comme l’explique le média britannique, les Magpies veulent finaliser le transfert de transfert de Mario Lemina le plus rapidement possible, au détriment des Niçois. Pour ce faire, Newcastle aurait formulé une offre « supérieure » à celle de l’OGC Nice.

Une offre de 5 M€ pour Mario Lemina

Si l’OGC Nice proposait environ 4 M€ pour s’attacher les services de l’ancien Marseillais, les Magpies ont surenchéri avec une offre de 5 M€, explique la source. Newcaste semble donc bien parti pour rafler la mise dans ce dossier. S'il veut vraiment Mario Lemina, le Gym devra réagir vite, avec une meilleure offre financière. Rappelons que Mario Lemina n’est jamais parvenu à s’imposer à Southampton. L’international gabonais a enchainé des prêts ces dernières saisons. Après une pige de douze mois à Galatasaray, le milieu défensif a été prêté la saison dernière à Fulham, où il a disputé 32 rencontres, toutes compétitions confondues.