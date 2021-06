Nice Mercato : Après l' OM et Rennes, Newcastle cible Saliba

Publié par Timothy le 21 juin 2021 à 16:30

Prêté à l' OGC Nice cette saison, William Saliba va devoir se trouver un nouveau point de chute. Lié à Arsenal jusqu’en 2024, le défenseur français n'est plus heureux chez les Gunners. Plusieurs clubs européens se sont penchés sur son profil.

Recruté contre 30 millions d’euros par Arsenal en 2019, l'aventure entre William Saliba et les Gunners est sur le point de se terminer. Le défenseur central formé à Saint-Étienne n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta. L’entraîneur londonien s'est d'ailleurs positionné sur Ben White de Brighton pour le remplacer. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Arsenal, le joueur de 20 ans n'ira pas au bout de son contrat. Après un premier prêt à l’ASSE, il a rejoint l’OGC Nice également en prêt, sans option.

Saliba est courtisé mais veut rester à Nice

Désormais, il est au centre des convoitises. Tantôt approché par l' OM afin de compenser le futur départ de Duje Caleta-Car, tantôt courtisé par le Stade Rennais suite au départ de Damien Da Silva à l' OL, le défenseur âgé de 20 ans intéresse aussi Benfica. Le Daily Mail rapporte également que Newcastle se porte candidat pour tenter de récupérer, sous la forme d'un prêt, le défenseur français pour la saison qui s'annonce.

De son côté, William Saliba ne serait pas contre à l'idée de rester à l’OGC Nice pour continuer de progresser. Lui qui a retrouvé du temps de jeu et des sensations dans la deuxième partie de saison chez les Aiglons. Le club azuréen envisage d’ailleurs de le conserver définitivement. Arrivé à Nice en janvier, il a disputé 22 matchs et inscrit un unique but. Sa valeur marchande actuelle avoisine les 18 millions d’euros d'après Transfermarkt.