ASSE Mercato : Bernard Caïazzo annonce une décision radicale

Publié par ALEXIS le 23 juillet 2021 à 06:01

Bernard Caïazzo, l’un des deux propriétaires de l’ ASSE, a fait connaitre officiellement une décision prise par la haute direction du club ligérien. Elle concerne le mercato et les salaires des joueurs.

ASSE : Caïazzo, « fin des salaires au-dessus de 100 000 € »

Bernard Caïazzo a annoncé une décision radicale concernant le mercato de l’ ASSE. Plus aucun joueur n’aura un salaire au-dessus de 100 000 €, dès la saison 2022-2023. En d’autres termes, Claude Puel va poursuivre son opération réduction de la masse salariale en poussant les joueurs au gros salaire dehors, encore cet été. Et les Verts ne vont plus recruter des joueurs qui coûtent chers sur le marché des transferts. L’idée selon le président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne est de revenir progressivement au Salary cap.

« A l’ ASSE, la saison prochaine, on aura éliminé tous les salaires au-dessus de 100.000 €. On va revenir à un salary cap comme nous l'avions à une époque », a-t-il annoncé, jeudi. Pour quelle raison le dirigeant stéphanois a pris une telle décision ? « Parce que cela fait partie de notre politique. On pense que c'est la meilleure politique possible », a-t-il répondu. « Si on ne le comprend pas, on se trompe. L'erreur faite ces dernières années c'est de donner […] plus d'argent à des joueurs moyens », a regretté Bernard Caïazzo.

Bernard Caïazzo se félicite de la bonne gestion du club

Pour finir, l’associé de Roland Romeyer s’est félicité de la bonne gestion du club lors des dix dernières saisons. « Nous avons compensé cette erreur grâce à Claude Puel. On a fait un retournement, ce qui explique nos bons résultats financiers. Nous sommes le seul club, qui depuis dix ans, n'a jamais fait un exercice déficitaire. Pourquoi ? Parce que derrière, on a cette préoccupation », a expliqué le co-propriétaire des Verts. Pour rappel, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Timothée Kolodziejczak ont des salaires mensuels au-dessus 100 000 euros, mais leur contrat expire tous le 30 juin 2022.