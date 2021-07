PSG Mercato : Leonardo a signé un coup considérable pour la Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2021 à 13:58

Très en vue cet été, Leonardo réalise un mercato de folie pour le PSG. Forcément, les acquis du club de la capitale auront une répercussion évidente sur la Ligue 1. C’est un expert qui le dit.

Mercato PSG : Didier Roustan séduit par les débuts de Wijnaldum

Première recrue estivale de Leonardo, Georginio Wijnaldum est arrivé à Paris mercredi après-midi. Le nouveau protégé de Mauricio Pochettino a donné sa première interview sur le site officiel du club de la capitale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international néerlandais de 30 ans a déjà séduit Didier Roustan, qui pense que l’ancien milieu de Reds est un véritable plus pour la Ligue 1 et le PSG.

« Un beau sourire, de la classe, et un discours qui laisse transpirer intelligence, maturité et humilité. Un sentiment de vrai, pas de préfabriqué… Bref, tout ce que j’ai pu entendre déjà à son sujet. Assurément un plus considérable pour la Ligue 1 et le PSG », s’est emballé le journaliste sportif sur le réseau social Twitter. De son côté, le compatriote de Memphis Depay veut marquer les esprits à Paris et prouver qu’il n’est pas venu que pour l’argent.

Georginio Wijnaldum veut gagner avec le PSG

Laissé libre par Liverpool au terme de cinq ans de bons et loyaux services, Georginio Wijnaldum s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Après une Ligue des Champions (2018-2019), une Supercoupe de l'UEFA (2019-2020), une Coupe du monde des clubs de la FIFA (2020) et une Premier League (2020), le capitaine de la sélection hollandaise veut également gagner avec le PSG.

« Jouer pour l'attaque est une philosophie qui me correspond, et le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue ce football-là, ce football que j'aime et qui me convient. J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. Je vais essayer d'apporter cette mentalité à l'équipe, et m'intégrer le plus vite possible à l'effectif », a expliqué le nouveau coéquipier de Kylian Mbappé sur le site officiel du PSG.