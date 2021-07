PSG Mercato : N’Golo Kanté après Paul Pogba, Al-Khelaïfi en feu !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 07:58

À la recherche d'un nouveau milieu de terrain de classe mondiale, le PSG se rapproche de Paul Pogba. Mais le club parisien veut encore frapper un autre gros coup avec N’Golo Kanté, le milieu de terrain français de Chelsea.

Le PSG surveille toujours N’Golo Kanté

On arrête plus le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma et proches de mettre la main sur Paul Pogba, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo rêvent de frapper un autre très gros coup. En effet, selon les informations recueillies par Mohamed Bouhafsi, les dirigeants parisiens surveillent également la piste menant à N’Golo Kanté.

« Le mercato du PSG n’est pas terminé. Le PSG a des envies folles sur ce mercato, ils ont envie de renforcer cette équipe, ça sera un beau mercato. Même N’Golo Kanté a été regardé par le PSG (…) C’est un sujet particulier pour les supporters du PSG. Il ne lui reste que deux ans de contrat avec Chelsea. Pour l’instant, il n’est pas encore libre », a expliqué le journaliste de RMC Sport. Toutefois, il assure que le Paris SG va devoir se montrer suffisamment convaincant pour donner envie à Kanté de revenir en Ligue 1.

N’Golo Kanté finalement prêt à venir au PSG ?

Régulièrement annoncé dans le collimateur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, N’Golo Kanté n’a jamais voulu revenir en Ligue 1. Et d’après Mohamed Bouhafsi, le PSG devrait d’abord parvenir à convaincre l’international français de 30 ans. « La question ne concerne pas le prix de N’Golo Kanté. La question c’est de savoir s’il a envie. Parce qu’il est très heureux en Premier League. Aujourd’hui, c’est vrai que le PSG a un attrait pour tous les grands joueurs et N’Golo Kanté en fait partie », a-t-il précisé.

Sous contrat jusqu’en 2023, Kanté ne songe pas à un départ de Chelsea où il est un véritable taulier. À une sortie de son entraîneur Thomas Tuchel, qu’il a avoué qu’il voulait lorsqu’il était sur le banc du PSG, l’ancien joueur du SM Caen avait notamment répondu : « je savais à l’époque qu’il y avait un contact avec le PSG quand il en était l’entraîneur, mais ce n’était pas quelque chose que je voulais. Ce n’est pas arrivé parce que j’étais heureux à Chelsea et je suis resté ici. Je n’ai pas encore parlé à l’entraîneur de cela ! » Selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Paris vaut à l’heure actuelle 55 millions d’euros.