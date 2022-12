PSG Mercato : N’Golo Kanté a dit « oui » pour signer son contrat

Publié par JEAN-LUC D le 30 décembre 2022 à 18:41

Annoncé sur le départ du côté de Chelsea et associé à plusieurs autres cadors européens, N'Golo Kanté aurait arrêté une importante décision pour son avenir.

Toujours gêné aux ischios, N’Golo Kanté sera probablement indisponible jusqu’à début mars, a annoncé récemment son entraîneur à Chelsea, Graham Potter. Mais le milieu de terrain français continue à faire parler de lui sur le marché des transferts, en raison de sa situation contractuelle. Libre le 30 juin prochain, le joueur de 31 ans est une opportunité du marché que plusieurs clubs européens aimeraient s’offrir. Courtisan de longue date, le Paris Saint-Germain serait ainsi positionné pour rapatrier l’ancien joueur du SM Caen l’été prochain. Courtisé également par le FC Barcelone et le club saoudien d’Al-Nassr, N'Golo Kanté serait finalement bien parti pour poursuivre son aventure à Londres.

PSG Mercato : N’Golo Kanté bien parti pour prolonger à Chelsea

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par The Athletic, les discussions pour une prolongation de contrat sont très positives entre les dirigeants de Chelsea et le clan N’Golo Kanté. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano pour Caught Offside. « Chelsea discute actuellement en interne au sujet de N'Golo Kanté. Le joueur veut vraiment rester à Chelsea - il aime le club et la ville. Il y a quelques semaines, les négociations étaient vraiment difficiles, mais maintenant Kanté semble ouvert pour discuter. Chelsea est en discussion avec ses représentants, mais rien n'est encore décidé - nous verrons bientôt », a expliqué le spécialiste mercato.

Le Paris SG va donc devoir se faire une raison et tirer à nouveau un trait sur ce dossier. En septembre passé, les Blues n’étaient pourtant pas très optimistes, mais Todd Boehly aurait fait des progrès positifs dans les pourparlers sur un nouvel accord pour le Champion du monde 2018. La durée de ce nouvel engagement reste tout de même un problème à régler, à en croire The Athletic. Toutefois, les derniers échanges entre les deux parties inciteraient aujourd'hui à l’optimisme.