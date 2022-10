Mercato PSG : Attendu au Paris SG cet hiver, N’Golo Kanté a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 06 octobre 2022 à 21:21

Tout le monde ne rêve pas de signer au Paris SG. Luis Campos, conseiller football du PSG, devrait bientôt l’apprendre à ses dépens avec N'Golo Kanté.

Mercato PSG : Une cible de longue date en quête d’un nouveau challenge

Considéré comme l’héritier naturel de Thiago Motta au poste de numéro 6, N'Golo Kanté fait rêver le Paris Saint-Germain depuis son explosion à Leicester City entre 2015 et 2016. Et avec sa situation actuelle à Chelsea, l’ancien milieu de terrain du SM Caen donne encore envie au club de la capitale. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français de 31 ans se dirigerait tout droit vers un départ libre l’été prochain, selon le Daily Mail.

Le tabloïd britannique révèle en effet que les discussions entre les nouveaux propriétaires de Chelsea et les représentants de Kanté pour une éventuelle prolongation seraient au point mort. Todd Boehly, le président des Blues aurait offert un bail de deux années au Champion du Monde 2018, qui en réclamerait quatre, soit jusqu’en juin 2026. Un scénario impensable pour le club londonien. Après sept ans de bons et loyaux services, N’Golo Kanté se préparerait donc à changer d’air à l’issue de la saison, même si un transfert n’est pas totalement à exclure durant le prochain mercato hivernal. À tel point que le compatriote de Kylian Mbappé serait en train de se chercher un nouveau point de chute. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le Paris SG.

PSG Mercato : N’Golo Kanté a déjà tranché pour son avenir

En effet, le journaliste Santi Aouna confirme ce jeudi que « bien qu'il aimerait rester à Chelsea, il y a en l'état, peu de chance que N'Golo Kanté prolonge avec les Blues ». Avec seulement deux apparitions cette saison et indisponible depuis le 14 août en raison d'une lésion à la cuisse droite, le milieu de terrain français ne fait plus partie des plans de la formation anglaise. Le successeur de Roman Abramovitch aimerait même se débarrasser de lui afin d’économiser un gros salaire.

Et selon les renseignements du spécialiste de Foot Mercato, le natif de Paris semble s’être fait une raison et envisagerait désormais son départ. Cependant, N’Golo Kanté ne serait pas particulièrement emballé par l’idée de revenir en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. À en croire Santi Aouna, « en cas de départ, Kanté souhaite rester en Angleterre et plus précisément à Londres », où des clubs comme Arsenal et Tottenham auraient déjà été approchés par ses représentants pour proposer ses services. Une nouvelle désillusion pointe donc à l’horizon pour le PSG dans la course à la signature de N’Golo Kanté.