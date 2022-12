PSG Mercato : Campos face à un obstacle majeur au milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 06:37

Courtisan de longue date de N’Golo Kanté, le PSG croyait tenir le bon bout pour le joueur de Chelsea, mais c’était sans compter avec le Barça sur ce dossier.

Même si Christophe Galtier semble bien fourni au milieu de terrain, Luis Campos ne crachera pas sur une belle affaire en or sur le marché des transferts. Et à cet effet, le Paris Saint-Germain resterait toujours à l’affût pour N’Golo Kanté. Arrivé au terme de son engagement avec Chelsea le 30 juin prochain, l’ancien joueur de Leicester City ne devrait pas renouveler. Grand fan de l’international français de 31 ans, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà donné son feu en vue d’une arrivée de Kanté dans la capitale.

Après plusieurs tentatives infructueuses, le PSG serait déterminé à tout mettre en oeuvre afin de rapatrier l’ancien pensionnaire du SM Caen en Ligue 1. Alors que le natif de Paris peut tout aisément négocier avec d’autres clubs en janvier, Campos aurait déjà noué le contact avec son entourage pour prendre la température et évoquer une arrivée libre au Paris SG dans quelques mois. Mais le Champion du Monde 2018 serait également visé par le FC Barcelone et ferait même le forcing pour signer un précontrat dès cet hiver.

PSG Mercato : N’Golo Kanté prêt à snober à nouveau le Paris SG ?

Alors qu’il croyait son heure sonnée pour N’Golo Kanté, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau se retrouver face à une nouvelle désillusion sur cette piste. D’après les renseignements recueillis par le journal catalan Sport, le club culé ferait du milieu défensif des Blues le digne héritier de Sergio Busquets, qui a déjà annoncé son départ. Emballé par le projet barcelonais, Kanté mettrait la pression à Xavi Hernandez dans l’optique de signer un précontrat dans le mois de janvier. D’autant que le compatriote de Kylian Mbappé ne serait pas du tout intéressé par un retour en Ligue 1 au terme de son contrat en Premier League. N’Golo Kanté ferait donc de Barcelone sa destination privilégiée pour la saison prochaine.